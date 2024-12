Gil do Vigor aponta experiência como fator relevante para entrevistar eliminados do BBB 25

Em entrevista à Contigo!, Gil do Vigor falou da importância da experiência no reality show para acolher eliminados no próximo ano

A Globo anunciou que Gil do Vigor e Ceci Ribeiro serão os novos apresentadores do Bate-Papo BBB, programa que entrevista os eliminados da edição e oferece análises e reações, transmitido pelo Gshow e Globoplay. Em entrevista à Contigo!, o economista pernambucano falou sobre a novidade e contou como sua experiência ajudará nas entrevistas.

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, assume agora esse novo desafio, que foi anunciado no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, desta segunda-feira, 2. “Eu estou muito orgulhoso e honrado de receber esse convite, já é meu terceiro programa na Globo! O Big Brother Brasil me deu grandes oportunidades e agora volto ao programa como apresentador”, diz o ex-BBB 21.

“Como já participei do reality, acredito que a minha experiência vai me ajudar a conduzir o bate-papo com o eliminado, porque eu vivi todas as emoções dentro da casa. Quero que seja um momento de muita diversão, mas também de acolhimento, porque só quem passa pelo BBB sabe a intensidade que é participar", completou Gil, que continua à frente de quadros no Mais Você e Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Dupla de Gil, Ceci Ribeiro começou sua carreira no rádio e, em agosto deste ano, fez sua estreia em rede nacional no Bate-papo Estrela da Casa, depois de 15 anos comandando programas de entretenimento na TV Integração, afiliada Globo em Minas Gerais.

O ex-BBB e a jornalista foram escolhidos para substituir Thais Fersoza e Ed Gama, que estiveram à frente do reality neste ano.

Tadeu Schmidt segue como apresentador do programa, com produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. A próxima edição do Big Brother Brasil estreia em janeiro de 2025.

