Pocah defende Vitória Strada após acusações de racismo

A cantora Pocah sai em defesa da atriz Vitória Strada após uma discussão sobre a formação do paredão, que resultou em confrontos no Sincerão

Clima tenso! Na madrugada desta terça-feira, a cantora Pocah usou as redes sociais para demonstrar apoio à atriz Vitória Strada, que vem sendo alvo de críticas por parte das irmãs Camillae Thamiris, com quem tem se desentendido ao longo dos últimos dias.

Antes do Sincerão, que acontece toda segunda-feira, a discussão girou em torno da formação do último paredão formado. Durante a conversa, a trancista Camilla insinuou racismo por parte de Vitória, alegando que a atriz a retratava como "agressiva".

Na noite de segunda-feira, 24, Vitória decidiu enfrentar Camilla no Sincerão para esclarecer as divergências entre elas. Durante o embate, a atriz expôs seus sentimentos sobre a situação envolvendo as duas irmãs. Para o júri, composto pelos ex-BBBs Ana Paula, Ricardo e Naiara Azevedo, seu posicionamento se destacou, levando-a a ser reconhecida como a "craque do jogo".

Durante o intervalo do programa, Camilla chorava enquanto Thamiris comentava: “A Vitória quer fazer a Juliette logo com a gente, cara! Papo reto! A casa inteira votava nela, a gente foi a única que acolheu ela.”. Mais cedo na segunda-feira, 24, Juliette fez um post, no qual, pediu votos para ajudá-la no Paredão.

Diante da polêmica, Pocah veio a público para demonstrar seu apoio a Vitória. A cantora reagiu à situação com indignação e desabafou em suas redes sociais: "É OBVIO que a Vitória tá pedindo tantas desculpas gente, a garota tá sendo acusada de R4CISMO em rede nacional, imagine a cabeça dela agora? Não conseguiu nem comemorar o craque do jogo que recebeu do sincerao."

é OBVIO que a Vitória tá pedindo tantas desculpas gente, a garota tá sendo acusada de R4CISMO em rede nacional, imagine a cabeça dela agora? Não conseguiu nem comemorar o craque do jogo que recebeu do sincerao. — POCAH (@Pocah) February 25, 2025

