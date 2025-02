Juliette apoia Vitória Strada no Paredão: 'Não pode sair agora!'

Campeã do BBB 21, a cantora Juliette Freire demonstra seu apoio à atriz Vitória Strada e incentiva o público a votar para que a sister permaneça no BBB 25

Cactos e Flamingos juntos! Nesta segunda-feira, 24, a campeã do BBB 21, Juliette Freire, demonstrou apoio à atriz Vitória Strada, que está confinada no BBB 25 e, no último domingo, 23, foi indicada ao paredão.

Juliette apareceu em suas redes sociais e comentou: "Cactos [fãs de Juliette], sei que estamos na FARRA (e vamos continuar ouvindo), mas… mamãe tem um pedido: @StradaVitoria não pode sair agora! Bora?!". Essa não é a primeira vez que a ex-BBB demonstra apoio à atriz. Em uma publicação anterior, ela afirmou: “Minha gente, Vitória Strada não pode sair agora, não. Vamo, galera”, escreve.

Com isso, muitos fãs iniciaram mutirões para ajudar Vitória a permanecer no jogo. Os Flamingos, grupo de fãs da atriz, têm se unido aos Cactos na mobilização.

Nas redes sociais, internautas compararam a trajetória de Vitória com a de Juliette no BBB 21. "Vitória sofrendo mais que a Ju [Juliette] e nem é mais meme", comentou uma usuária. A atriz tem recebido um forte apoio do público nas últimas semanas, com o desentendimento com Thamires sendo apenas um dos fatores que ajudaram a aumentar sua base de fãs.

Cactos, sei que estamos na FARRA (e vamos continuar ouvindo) massssss… mamãe tem um pedido: @StradaVitoria não pode sair agora! Boraaaa?! 💚🌵 — Juliette (@juliette) February 24, 2025

Sexto Paredão

Um novo paredão está formado no Big Brother Brasil. Diogo Almeida, o ator, sua mãe Vilma e a atriz Vitória Strada estão na sexta disputa pela permanência no BBB 25.

A noite de domingo, 23, começou com Diogo e a carioca Thamiris já emparedados, após a convocação do Big Fone no sábado, 22. No entanto, Camilla possuía o Poder Curinga do Sim ou Não, que lhe permitia trocar alguém indicado pelo Big Fone por outra pessoa. Ela optou por retirar a irmã, Thamiris, e colocar Dona Vilma na berlinda.

Leia também: Quem deve ser eliminado no sexto paredão do BBB 25?