Participante do Big Brother quase morreu por causa de remédio para emagrecer

Participante do Big Brother, Aisleyne Horgan-Wallace revela que teve sintomas ao tomar um remédio falso para emagrecer

A jovem Aisleyne Horgan-Wallace, que participou do Big Brother no Reino Unido, surpreendeu ao conta que quase morreu ao tomar um remédio falso para emagrecer. Ela contou que teve sintomas graves ao tentar perder 12 quilos em sua luta contra o peso.

De acordo com a revista Closer, a ex-Big Brother disse que engordou 12 quilos após a morte de sua melhor amiga. Ao se recuperar do luto, ela resolveu lutar contra o peso e decidiu tomar um remédio para emagrecer. Porém, ela comprou o remédio fora de uma farmácia e acabou adquirindo um medicamento falso, que teve efeitos colaterais em seu corpo.

“Não vou mentir e não tenho orgulho, mas comprei injeções no mercado negro. Devo ter pego um lote suspeito e meu corpo reagiu muito mal. Por três dias, pensei que ia morrer”, disse ela.

Então, ela listou o que sentiu: “Eu estava na minha cama, acordava vomitando, sofria de diarreia e dormia de novo. Em um ponto, eu tinha três sacos de vômito ao lado da minha cama. Assustadoramente, eu comecei a perder a visão, meus olhos estavam ficando embaçados e eu não conseguia nem ver meu telefone. Eu não tinha ideia do que iria acontecer comigo”.

Ela ficou com vergonha de procurar o atendimento médico após tomar o remédio por conta própria. Hoje em dia, ela recomenda que os fãs só façam tratamento sob prescrição médica. “Eu quase morri. Sua vida não vale a pena perder para perder peso. Não economize na sua saúde e não compre coisas no mercado negro porque você não sabe o que tem nelas. Foi o problema de saúde mais horrível que já passei e nunca mais farei isso”, finalizou.

Morte de ex-participante do Big Brother

Ex-participante do Big Brother, o ator inglês Paul Dananmorreu aos 46 anos de idade. De acordo com a imprensa internacional, a causa da morte não foi revelada.

Um amigo apenas informou que ele veio à óbito nesta semana. “É com pesar no coração que compartilho a notícia trágica da morte de Paul Danan, com apenas 46 anos. Conhecido por sua presença televisiva, seu talento excepcional e sua gentileza extrema, o Paul foi um farol para muitas pessoas. Sua partida vai deixar um vácuo imenso nas vidas de todas as pessoas que o conheceram. Pedimos respeito e privacidade à família, aos amigos e aos colegas de Paul nesse momento difícil. Não faremos novos comentários a respeito no momento”, disse ele.

Em seus últimos meses de vida, Paul lidava com os efeitos colaterais do uso de vape. Ele já tinha contado que desmaiou ao perder o ar por causa do uso do aparelho e chegou a ser entubado no CTI com diagnóstico de pneumonia.

Paul Danan participou do Big Brother Celebridades e da novela Hollyoaks, além do reality show Celebrity Island.