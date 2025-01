BBB 25: Diego e Daniele Hypolito conversam sobre paredão: 'Primeira opção'

Os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito conversaram sobre as suas opções de voto para o primeiro paredão do 'BBB 25'

Na tarde deste domingo, 19, Diego e Daniele Hypolito debateram sobre os alvos para o primeiro paredão do BBB 25.

Os ginastas, escolhidos por Maike e Gabriel para o Castigo do Monstro, analisaram a possibilidade de votar na dupla de Anjos. "Se os meninos forem autoimunes, temos que pensar. A Arleane e o Marcelo vão pelo líder… Se não fosse, mesmo assim a gente não votaria nela, neles", disse Daniele.

Diego discordou da irmã e disse que votaria em Marcelo por causa de uma coisa que "ouviu no segundo dia". "Se não fosse, é minha primeira opção. Não é pela Arleane, é por uma questão minha, estrutural. Tem a ver com algo que eu escutei no segundo dia. Depois, vou perguntar à Giovanna quais os termos e as expressões principais que ele (Marcelo) utilizou", disse ele.

O brother ainda afirmou que Edilberto não votará neles, mas a dupla pode ser alvo dos gêmeos João Pedro e João Gabriel. "Eu tava conversando com a Gra, e vendo o andar da carruagem, acho que o quarto dos meninos, Maike e Gabriel, vão votar com eles", analisou ele, que aproveitou para fazer um alerta para a irmã. "A maneira que você está falando soa de um jeito prepotente, e eu sei que você não é assim…", completou.

Daniele Hypolito chora ao citar exclusão de brothers

A sister Daniele Hypolito fez um sincero desabafo durante a noite de sábado, 18, ao comentar sobre seus primeiros dias no BBB 25. Enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa, a ginasta revelou aos demais colegas de confinamento que se sente excluída.

"É muito ruim estar em um lugar e ter só meu irmão que me ama, e eu não tenho o meu marido aqui para poder dividir isso com ele", lamentou ela. Camilla, então, comentou que a sister poderia ter dividido seu incômodo antes. A ginasta, no entanto, rebateu a colega e explicou que não poderia se abrir, uma vez que não sentia abertura para isso. Saiba mais!

