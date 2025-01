Marcella Rica comenta participação da ex, Vitória Strada, e do amigo no BBB

A atriz Marcella Rica e a atriz Vitória Strada iniciaram o relacionamento em 2019, ficaram noivas no Réveillon de 2021 e terminaram em julho de 2023

A atriz Marcella Rica, de 33 anos, comentou sobre a confirmação da ex-noiva, a atriz e modelo Vitória Strada, de 28, e do amigo Mateus Pires, na 25ª edição do Big Brother Brasil. A dupla foi anunciada nesta quinta-feira, 9, durante os intervalos da programação da TV Globo. Os dois compõem a lista Camarote, time de famosos que participam do reality show, que estreia na próxima segunda-feira, 13.

"Eles vão arrasar", disse em entrevista à Quem. As duas mantêm uma relação próxima e têm o mesmo grupo de amigos.

Hoje, Vitória vive um namoro discreto com o ator Daniel Rocha. O romance foi assumido publicamente pelo rapaz, durante uma entrevista ao programa Timeline, do portal GZH, em outubro.

Vitória Strada e o amigo Mateus Pires são confirmados no BBB

Vitória Strada, de 28 anos, e o amigo, o arquiteto Mateus Pires, de 28, foram a primeira dupla confirmada na 25ª edição do Big Brother Brasil, que estreia na próxima segunda-feira, 13. Os dois são do time Camarote e a conexão entre eles se fortaleceu quando a artista se mudou para o Rio de Janeiro para protagonizar novelas, cidade em que o jovem reside desde os 10 anos.

“Quando tudo está ruim, conseguimos rir um do outro, o que deixa tudo mais leve”, compartilhou Mateus. “Eu escolhi o Mateus para participar do BBB porque ele sempre me coloca para cima quando eu não estou legal. Mesmo quando estamos em uma situação ruim, a gente leva com leveza. Temos o humor muito parecido”, detalhou a sister.

