Vitória Strada rebate críticas por namorar homens: 'Bissexualidade existe'

Em um relacionamento com Daniel Rocha, Vitória Strada rebateu as críticas que recebe por namorar homens após o fim do seu noivado com Marcella Rica

Após anunciar o fim do seu noivado com Marcella Rica, Vitória Strada assumiu o namoro com Daniel Rocha e tem recebido muitas críticas.

Em entrevista para a Marie Claire, a atriz rebateu as críticas e afirmou que é bissexual, ou seja, se atrai por homens e mulheres. “As pessoas têm que entender que a bissexualidade existe. Eu acho legal ver o público comentando: ‘Gente, ela é bissexual, ela nunca falou outra coisa’. A letra B existe. Eu sempre tento ver pelo lado positivo, porque a gente já está em um mundo que tem tanta energia negativa”, disse ela.

Apesar das críticas, a famosa contou que recebe muitas mensagens de carinho nas redes sociais. "Obviamente, tem muito ódio hoje em dia na internet. Mas eu, nas duas vezes em que assumi relacionamentos, fiquei surpresa positivamente. Na minha página, a maioria dos comentários são positivos, independente do momento de vida ou de carreira que eu estou", afirmou.

O último trabalho de Vitória Strada na TV foi neste ano em uma participação especial na novela Fuzuê, da Rede Globo, como a delegada Rebeca.

Desabafo

Recentemente, Vitória Strada compartilhou um desabafo enigmático em meio aos comentários que surgiram após ela assumir seu relacionamento com Daniel Rocha. Em suas redes sociais, a atriz afirmou que gostaria de "soltar as vozes da sua cabeça", mas que as palavras provavelmente não fariam sentido para os seguidores.

Para quem não acompanhou, Daniel Rocha revelou o namoro com Vitória Strada durante uma entrevista descontraída ao lado da atriz Nívea Maria no programa Timeline, do portal GHZ. Durante o bate-papo, a veterana acabou mencionando o nome da nova namorada do ator e confirmou o relacionamento dos dois.

Após a revelação, Vitória se tornou alvo de críticas e comentários preconceituosos. Apesar de ser bissexual assumida, a atriz passou a enfrentar questionamentos sobre sua sexualidade. Nas redes sociais, Strada compartilhou o desabafo discreto, sem mencionar se estava relacionado às críticas, mas deu a entender que está guardando muita coisa.

“Pensando que não venho mais vezes falar nos stories porque se eu soltasse todas as vozes da minha cabeça nada aqui ia fazer sentido. Se bem que isso aqui não faz muito sentido, né? Enfim. Não sei. É isso”, Vitória escreveu. Vale lembrar que anteriormente, a atriz havia mantido um relacionamento de quatro anos com Marcella Rica.

