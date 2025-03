Mateus retoma a rotina após o BBB 25: 'De volta a minha skin de arquiteto'

O arquiteto Mateus, ex-participante do BBB 25, compartilhou com seus seguidores os bastidores do seu trabalho após o reality show

Após sua eliminação do BBB 25, Mateus Pires retomou seu trabalho como arquiteto e aproveitou para compartilhar com os internautas como é o seu dia de visita a uma obra. Ele, que é ex-dupla da atriz Vitória Strada, fez sugestões sobre acabamentos, ajustou medidas na sala e elogiou os cômodos. Entre os ambientes mais avançados estão a suíte master, o banheiro e o closet.

"De volta a minha skin de arquiteto que eu amo. Em ótima companhia sempre", comentou Mateus ao lado de sua sócia, Luisa.

Durante a visita à área externa, um vizinho da obra se aproximou de Mateus para conversar sobre sua participação no programa. Ao final da visita, os pedreiros aproveitaram para tirar fotos com o ex-BBB, e um deles até fez questão de ligar para a esposa para compartilhar o momento.

"Muito obrigado pelo carinho. Agora a gente vai torcer 100% para a Vitória", falou para a esposa de um deles.

Mateus conversou com o namorado antes do confinamento

O brother Mateusfoi o sétimo participante elimado do BBB 25, da Globo, com 65.3% dos votos do público. Fora da casa mais vigiada do Brasil, o arquiteto, que entrou como dupla de Vitória Strada, contou em entrevista ao jornal O Globo como tem vivido o pós-reality e relembrou uma conversa que teve com o namorado antes do confinamento.

"Já consegui assimilar boa parte do que aconteceu na casa. O que estou assimilando aos poucos mesmo é tudo aqui fora. Os frutos do programa, o carinho das pessoas. Estou acostumado a ser uma pessoa anônima, então é muito engraçado as pessoas me reconhecerem na rua", analisou ele em entrevista divulgada na quinta-feira, 6.

