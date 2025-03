Mãe de Vitória Strada, Marisete Strada usou as redes sociais para confessar saudades da filha e compartilhar sua opinião sobre a trajetória no BBB 25

Nesta quarta-feira, 26, Marisete Strada, mãe da atriz Vitória Strada, deixou os seguidores emocionados ao se declarar pela filha nas redes sociais. Ela, que mantém um perfil privado na web, confessou a saudade da sister e opinou sobre sua trajetória no BBB 25.

"Saudades do meu amor, da minha amiga, da minha parceira, da minha filha que só tem me orgulhado nesse BBB", declarou Marisete na legenda da publicação.

Em entrevista recente ao portal LeoDias, o ator Daniel Rocha, namorado de Vitória, também falou sobre o jogo da companheira. "A Vitória é muito fiel. Ela dá muitas oportunidades e é bem corajosa ao perdoar e tentar de novo. Ela perdoou tanto que, chegou uma hora, que não deu mais", declarou Daniel, referindo-se aos conflitos da atriz com Thamiris e Camilla.

"Nunca senti tanta saudade na minha vida. Achei que fosse mais fácil. Pensei que eu fosse ver ela no celular e amenizar esse sentimento, mas não, é bem difícil para quem fica aqui. Contudo, estou torcendo para ela permanecer lá e ser a campeã desta edição", completou.

Veja a foto:

Vitória Strada e a mãe, Marisete Strada. Foto: Reprodução/Instagram

Vitória Strada enfrenta crise de choro e revela motivo de chateação

O Sincerão de segunda-feira, 24, mexeu com as emoções de todos na casa do BBB 25, da Globo. E a atriz Vitória Strada não conseguiu segurar o choro depois de ter seus três itens descartados durante a dinâmica e desabafou com Daniele Hypolito e Diego Hypolito.

"Eu não fiquei chateada nem com o Vini (Vinícius) que tirou o meu, nem com a Delma. Eu fico chateada porque é muito tempo sem ver a minha família", confessou a atriz, que falou sobre o fato de João Gabriel ter triturado a foto de seus parentes. "Nunca tive nada com ele. Ele mesmo falou que ele tem os embates dele, que tem embate com o Gui (Guilherme)", desabafou.

A sister ressaltou ainda que Guilherme, vencedor da dinâmica e que ouviu um áudio da esposa, recentemente teve a oportunidade de ver a família durante o Almoço do Anjo. "Eu nunca discuti com ele, nunca tive uma questão com ele. Por que tirar minha foto, entendeu?", falou a gaúcha.

Assista:

