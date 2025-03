Eliminada do BBB 25, Aline comenta futuro de romance com Diogo Almeida

Fora do BBB 25, Aline reviu as cenas de romance com Diogo Almeida e abriu o jogo sobre o futuro da relação com o ator

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Aline! A ex-policial militar deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 18, com 51,73% dos votos do público, após enfrentar o décimo paredão da edição contra Diego Hypolito e Maike.

Fora do confinamento, Aline seguiu direto para o 'Bate-Papo BBB' e teve a oportunidade de rever alguns momentos marcantes de sua longa trajetória no reality show da TV Globo. Durante conversa com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, a ex-sister abriu o coração ao falar sobre o romance que viveu com Diogo Almeida.

Para quem não acompanhou, os dois trocaram beijos pela primeira vez durante uma das festas do programa e, a partir deste momento, seguiram juntos dentro da casa. Aline, por sua vez, contou que se permitiu viver intensamente o momento ao lado do ator.

"Eu estava gostando, de fato, de estar conhecendo ele e estar vivendo aquilo ali, mas eu me permiti. E naturalmente, gente, quem não fica bobo quando está apaixonadinho?", declarou a eliminada da semana. Em seguida, a produção do programa mostrou o vídeo do primeiro beijo do casal.

"Ai, gente, vocês não tem noção do quanto foi bom", brincou Aline ao rever as cenas com Diogo Almeida. A ex-sister ainda abriu o jogo sobre o futuro da relação com o ator. "Eu não faço ideia [se o romance continua]. A todo momento quando conversávamos lá dentro, ele sempre pontuava questões aqui fora", disse ela.

"Então, querendo ou não, era uma deixa, né? Inclusive, eu me senti confortável em vários momentos para dizer ‘não, tem coisas que não quero conversar com você aqui dentro, acho que podemos conversar lá fora'", completou Aline, por fim.

Brothers analisam eliminação de Aline

A eliminação de Aline do BBB 25 repercutiu bastante entre os brothers que seguem no jogo. Assim que a ex-policial militar deixou a casa mais vigiada do país, alguns participantes se reuniram na área externa e analisaram o jogo da ex-sister.

De acordo com Maike, que enfrentou o décimo paredão junto com Aline, a antiga colega de confinamento foi eliminada devido a sua postura dentro da competição; confira mais detalhes!

