Quem vai ficar no lugar de Boninho? Conheça o substituto do diretor na Globo

TV Globo anuncia quem é o diretor que vai assumir o lugar de Boninho na direção de gênero de reality show. Conheça Rodrigo Dourado

A TV Globo já escolheu o substituto de Boninho na emissora. Depois do diretor anunciar sua saída do canal, a emissora divulgou um comunicado à imprensa com o nome do novo diretor de gênero de reality show: Rodrigo Dourado.

Rodrigo Dourado já é um nome conhecido dos fãs de reality show. Isso porque ele dirige o Big Brother Brasil há algumas temporadas. Agora, ele ficará responsável pelo BBB e pelo Estrela da Casa.

Ele faz parte da equipe do BBB desde a primeira edição, quando era editor. Depois, ele se tornou diretor e cuidava da direção das festas, pós-produção e conteúdo. Então, em 2015, ele assumiu a direção geral do BBB. Em 2021, ele se tornou diretor artístico.

Além do Big Brother, Dourado também já trabalhou em programas como No Limite, Fama, Estrelas, The Voice, Hipertensão e O Jogo. Em 2024, ele também participou da criação e desenvolvimento artístico do Estrela da Casa.

" A Globo anunciou hoje que Rodrigo Dourado, diretor artístico de programas como Big Brother Brasil e Estrela da Casa, assumirá o comando dos realities da empresa. Rodrigo Dourado, que assumiu a direção geral do BBB há dez anos e, há cinco, a direção artística do principal reality da Globo, será o novo diretor de Gênero Reality, responsável por Estrela da Casa e BBB", informou a emissora.

Rodrigo Dourado - Foto: Globo / Manoella Mello

Leia o depoimento completo de Boninho sobre sua saída da Globo:

"Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação", disse ele.

"Ah, TV Globo, eu te amo demais. Siga sendo essa potência de talento, de coragem, de inovação, de sucesso. Nem sei como será o BIG Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir. Eu sigo espectador e torcedor. Estaremos sempre juntos! Aliás, ainda estamos: entrego o Estrela da Casa, que estou amando fazer, e deixo meu amor no projeto para usarem no BBB 25, que vai ser lindo!!! Ah, meu BBB. Depois venho me despedir com calma. Só agradeço a vocês, aos meus parceiros de jornada, e a família Marinho, por toda confiança. Não é um adeus, é um até logo. Nossa, quanta história. A Globo faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. E é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar novos desafios".

"Agradeço demais por nossa história, pela proposta carinhosa para seguirmos juntos, e também pelo respeito e compreensão de minha decisão. Só tenho orgulho e saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas. E é com a empolgação que vivi nesses anos todos que saio para esse próximo passo, com a certeza que nossos realities estão sob o cuidado de um profissional que admiro, que vi crescer e que foi meu parceiro de diversão por quase 25 anos: Dourado, escreva agora uma nova história de nosso BIG. Siga arrebentando, e se divertindo, como sempre fizemos. Até logo, Globo", finalizou.