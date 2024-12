Kelly Key responde sobre convite para participar do BBB 25 ao lado da filha

A cantora Kelly Key, de 41 anos, revela se aceitou formar dupla com a primogênita, Suzanna Freitas, para compor a próxima edição do reality show

A cantora Kelly Key, de 41 anos, decidiu responder às especulações sobre compor o elenco da 25ª edição do reality showBig Brother Brasil, da TV Globo, ao lado da primogênita, Suzanna Freitas, de 24 anos. A artista se manifestou após ser citada em listas de possíveis famosos a participarem do programa, que estreia no dia 13 de janeiro. Questionada por um seguidor em seu perfil no Instagram, a famosa confirma que houve a sondagem.

"Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su na próxima edição, mas não estaremos", declarou, por meio dos stories. "Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei. porque acho que combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro como participante. Pelo menos, por enquanto", contou.

Kelly Key responde sobre convite para BBB 25 - Foto: Reprodução/Instagram

Além de Suzanna, do relacionamento com o cantor Latino, Kelly é mãe de Jaime Vitor, 19 anos, e Arthur, 7 anos, ambos do casamento com o empresário angolano Mico Freitas, com quem completou 20 anos de casamento em 2024.

Suzanna fala sobre ser "nepo baby"

Em novembro, Suzanna Freitas estrelou o videoclipe Cachorro Infiel, uma versão repaginada para a sonoridade funk do hit Cachorrinho, sucesso de sua mãe, Kelly Key, nos anos 2000. A influenciadora comentou sobre a novidade e se assumiu uma nepo baby. “Faz parte da minha história”, afirmou em entrevista à CARAS Brasil.

O termo 'nepo baby' é uma abreviação da expressão em inglês para "filho do nepotismo". Ele se refere a alguém cujo sucesso alcançado pode ter relação com suas conexões familiares. Para alguns filhos de famosos, ter fama de nepo baby não é um problema. Confira!

