No Dia Mundial da Psoríase, Kelly Key usou as redes sociais para divulgar transmissão ao vivo que fará para detalhar seu diagnóstico

Kelly Key, diagnosticada com psoríase, uma doença autoimune que provoca manchas avermelhadas na pele, usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para refletir sobre sua condição de saúde no dia mundial da doença autoinflamatória crônica.

"Eu tenho psoríase, já ouviu falar dela?", iniciou Kelly Key na legenda da publicação. "Hoje é Dia Mundial da Psoríase! Estarei ao vivo às 18h30 (Br) com o médico especialista Ricardo Romiti, na página da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), para compartilhar minha jornada com a psoríase e conversar sobre os desafios e cuidados com essa condição que faz parte da minha e da de muitos", pontuou.

"Vamos desmistificar, informar e, acima de tudo, mostrar que estamos juntos nessa! Se você também convive com a psoríase ou quer saber mais sobre o assunto, não perca! Conto com vocês na live!", finalizou.

Kelly Key desabafou sobre diagnóstico recentemente

Em setembro deste ano, a cantora Kelly Key usou suas redes sociais para compartilhar um momento pessoal. Ela desabafou sobre seu diagnóstico de psoríase, uma doença autoimune que causa manchas avermelhadas na pele.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o momento em que aplicou a terceira dose de seu imunológico para a doença. "Viver com uma doença autoimune como a psoríase pode ser desafiador, eu sei... sinto na pele! Mas, durante esse processo, aprendi que sou muito mais forte do que qualquer adversidade".

"Aprendi a ver minha psoríase não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de me conhecer melhor, de me cuidar profundamente e de me valorizar a cada pequena vitória - além de compartilhar com vocês a vida real, que vai muito além de lindas fotos no feed", complementou.

"Sei que há dias difíceis, mas também sei que a vida é feita de altos e baixos, e a forma como escolhemos lidar com cada momento é o que faz a diferença. Acredite em sua resiliência, cuide do seu corpo e da sua mente com carinho e paciência, e nunca se esqueça de que você não está sozinho nesta jornada", relatou.

"Seu valor não está na aparência, mas na força que você demonstra a cada passo. Lembre-se sempre: nossa pele pode ser sensível, mas nossa alma é inabalável", concluiu.

