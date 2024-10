Filha de Kelly Key estreia em videoclipe e assume ser nepo baby: ‘Faz parte da minha história’

Em entrevista à CARAS Brasil, Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, fala de sua estreia em videoclipe que relança o sucesso Cachorrinho e assume ser nepo baby

O hit Cachorrinho, sucesso de Kelly Key (41) que conquistou todo o país nos anos 2000, foi repaginado para a sonoridade funk e ganhou novos versos. E quem estrela o videoclipe da MGT (como são chamadas as montagens hoje) Cachorro Infiel, nesta sexta-feira, 18, é Suzanna Freitas (23), filha da cantora. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre a novidade e se assume uma nepo baby. “Faz parte da minha história”, afirma.

Você já ouviu falar no termo nepo baby? Ele é uma abreviação da expressão em inglês para "filho do nepotismo". Ele se refere a alguém cujo sucesso alcançado pode ter relação com suas conexões familiares. Para alguns filhos de famosos, ter fama de nepo baby não é um problema. Para Suzanna, que é fruto do casamento de Kelly Key com o cantor Latino (51), também não é.

“Brinco com esse termo porque hoje é como as pessoas chamam, né? Filhos de artistas, cantores, supermodelos, que tiveram também uma visibilidade a partir da fama e do sucesso dos seus pais. Brinco porque não considero isso uma coisa ruim, pelo contrário. Acho que faz parte da minha história. Se tenho as oportunidades que tenho hoje, dentro do meu trabalho, dentro da internet, a visibilidade toda que tenho hoje dentro do meu trabalho, é muito também devido ao trabalho dos meus pais”, diz.

“Sinto o maior orgulho de ser filha de quem eu sou, sinto muito orgulho da mãe que eu tenho. E, sinceramente, nesses detalhes eu tento não dar muito ouvido aos haters, não. Acho que é uma porcentagem tão pequena dentro de tantas outras pessoas que torcem tanto pela gente, que têm um carinho tão grande pela gente, que estão gostando bastante de ver as nossas brincadeiras, os nossos conteúdos juntas. Então, acaba sendo uma porcentagem pequena perto de tanto carinho que recebo do público”, completa.

CACHORRINHO INFIEL

A música Cachorro Infiel (Cachorrinho) – uma parceria de Kelly Key com Davi Kneip e DJ 2F, lançada pela gestora Mousik – já está disponível em todas as plataformas. Suzanna dubla a música e protagoniza cenas divertidas. “As gravações foram extremamente engraçadas. Eu nunca participei de nenhum videoclipe, mas foi tão divertido! Me senti extremamente confortável, o ambiente foi superdescontraído, foi muito legal. Até a criatividade que a gente teve para criar e fazer as mínimas alterações nas cenas, que iria ficar mais dinâmico, iria conseguir passar a mensagem correta pro público dentro daquele roteiro (...) Foi muito divertido e eu amei a experiência”, conta.

Questionada sobre como foi ver o hit atemporal de sua mãe em uma nova remixagem com o MTG, a influenciadora digital não pensou duas vezes: “Eu amei! Amo essa música, amo as músicas da minha mãe e estou super por dentro de todos esses hits que estouram atualmente, até em plataformas digitais, redes sociais e tudo mais. E eu já tinha pedido muito, até pro meu público, para ver se a gente conseguia animar e agitar a ideia de fazer um MTG de alguma música da minha mãe. Então, fiquei muito feliz quando ouvi, muito realizada porque realmente achei que estava faltando; afinal, hoje existem tantos MTGs de tantas músicas e a dela eu acho que precisava ter também”, salienta.

A canção foi regravada com vocais atuais de Kelly. Já o novo verso – que chega como resposta da persona masculina – foi escrito e interpretado por Davi Kneip, DJ que acumula diversas MTGs de sucesso em seu repertório. “Cachorro / pilantra / vagabundo infiel / a abelha sempre volta quando é bom o chá e o mel”, diz o trecho, que se junta ao famoso refrão “Vem aqui / Que agora eu tô mandando / Vem meu cachorrinho / A sua dona tá chamando”.

DJ 2F, Suzanna Freitas e Davi Kneip no videoclipe - Divulgação/Felipe Thomaz

MARCO NA MÚSICA

Para Suzanna, o trabalho de Kelly Key foi um marco na música brasileira. “E ainda é um marco até hoje. Mas, principalmente naquela época, ele teve uma importância muito significativa, como uma das pioneiras do empoderamento feminino, não só na música, mas também com tudo o que ela passou e com tudo que ela abordou na época e aborda até hoje. Então, sinto muito orgulho de toda essa trajetória dela e continuar fazendo parte dessa história, trazendo um pouco disso para os tempos atuais, em alguns vídeos, em algumas dublagens, e manter esse legado dela hoje. Acho que foi incrível”, destaca.

Cantora Kelly Key e a filha, a influenciadora digital Suzanna Freitas - Reprodução/Instagram

CARREIRA NA MÚSICA?

Sendo filha de pais cantores, com toda a influência musical em sua vida, será que Suzanna Freitas tem planos para se lançar na música também? Ela responde: “Nunca posso dizer nunca para nada, né? Sempre gostei muito de cantar, mas como um hobby. Nunca enxerguei isso de uma forma profissional, sempre me encontrei muito mais na área da comunicação. E apesar de gostar muito de cantar, acho que não me vejo hoje trabalhando dentro da música”.

Mas a jovem garante que não fecha as portas. “Se Deus me conceder essa oportunidade, eu sentir que é o momento, teria todo o gosto de poder lançar e de poder fazer algo pontual, mas não sei se levaria para frente a carreira musical hoje, e sim só o que já faço atualmente, que é minha carreira na internet, meu trabalho na internet e a comunicação”, completa.

ASSISTA AO CLIPE DE CACHORRINHO INFIEL: