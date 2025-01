Gracyanne Barbosa segue na Xepa desde a estreia do BBB 25; relembre recordista do BBB 24

Musa fitness, Gracyanne Barbosa continua na Xepa do BBB 25; relembre participante do BBB 24 que precisou se virar com goiabada e rabada por mais tempo

Mais uma semana de divisão entre Xepa e VIP no Big Brother Brasil. Nesta sexta-feira, 24, o sorteio para definir quem faria as compras tanto de um lado do grupo quanto do outro agitou o dia dos participantes do BBB 25. O ator Diogo Almeida (40) e a mãe dele, Vilma (68), a dupla de líderes, conduziu o sorteio na sala da casa mais vigiada do País. Para o VIP, os sorteados foram Gabriel, Maike, João Gabriel e João Pedro. Já as compras da Xepa ficaram sob responsabilidade de Gracyanne Barbosa (41), Giovanna, Aline e Vinícius.

Logo que seu nome foi anunciado, a ex-esposa do cantor Belo (50) comemorou. "Só ovo!", gritou a musa fitness, batendo palmas e arrancando gargalhadas dos companheiros confinamento. Nas compras, os brothers conseguiram comprar, entre outros itens, as 28 placas de ovos disponíveis, com 10 ovos em cada e 10kg de frango. Na primeira semana da Xepa foram 32 bandejas disponíveis de 10 ovos cada, totalizando 320 ovos.

Por falar em Gracyanne Barbosa na Xepa pela segunda semana consecutiva, desde a estreia do BBB 25, a CARAS Brasil relembra a seguir quem foi o recordista do lado mais "escasso" da casa na edição anterior, o BBB 24, ao longo dos quase 100 dias de confinamento.

Na base de uma dieta mais simples, com poucas regalias, a participante que passou mais tempo na Xepa e teve que se virar com goiabada e rabada foi Beatriz Reis (24). A ex-vendedora passou 17 vezes pelo lado da cozinha que tem alimentos mais reduzidos, permanecendo apenas três vezes no VIP. É um número baixo se compararmos com Vinicius, quinto eliminado da temporada, que foi chamado cinco vezes e não passou nenhuma vez pela Xepa. Contudo, a Bia do Brás não foi a única que fez o seu nome na Xepa. Alane Dias (25), Davi Brito (22) e Isabelle Nogueira (32) vêm logo atrás dela com 16 passagens.

