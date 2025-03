BBB 25: Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa discutem: 'Essa fala foi infeliz'

Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa discutirem sobre uma situação que foi exposta durante o Sincerão do BBB 25 desta segunda-feira, 17

Na manhã desta terça-feira, 18, Diego Hypolito chamou Gracyanne Barbosa para conversar e a questionou sobre os pontos levantados durante o Sincerão desta última segunda-feira, 18. Durante o papo, o ginasta afirmou que a musa fitness colocaou a sua credibilidade em jogo na dinâmica do BBB 25.

"Isso, para mim, é uma questão extra jogo. (...) Eu me senti em uma situação em pauta, como se eu vendesse produto de uma maneira que eu não acreditasse", analisou o brother. "Então é isso, Diego, você se defendeu. É a minha opinião, não estou dizendo que é o certo", rebateu a famosa.

Em seguida, Gracyanne recordou o recado que Renata trouxe da Vitrine do Seu Fifi, quando os familiares do ex-atleta pediram para a sister contar que a musa fitness falava mal de Diego e Daniele Hypolito. "Foram coisas que eu questionei. Eu não sei se configura falar mal, de verdade. Se foi falar mal, cara, me perdoa, porque eu nunca pensei nisso. Como eu falei ontem, eu acho você um cara incrível", afirmou.

"Por isso que, para mim, sempre foi uma guerra interna. Tive muita dificuldade em falar com você. Todas essas questões que eu duvidei, eu te perguntei. Só que eu não tive coragem de te perguntar 100% claro, porque eu não queria te magoar", acrescentou ela.

"Mas várias vezes eu falava para você que você era a minha prioridade e você não falava nada", ressaltou o ginasta. "Foram coisas que foram ficando na minha cabeça e que eu questionei. Por isso que eu te falo, se configura falar mal, me perdoa. Eu nunca quis falar mal de você, mas eu duvidei", respondeu a sister.

O debate seguiu e Diego voltou a se defender de uma situação que a sister expôs. "Eu poderia ter falado ali na hora, 'pô, tá errado'. Eu não ia fazer isso na frente de todo mundo. Deveria ter feito!", disse ela. "Você fez na frente do Brasil inteiro agora!", rebateu ele.

"Pois é. Mas aí eu fui questionada sobre isso! (...) Agora você tá falando: 'eu já deixei de divulgar marcas importantes porque usava outras', que maravilhoso ouvi isso, então eu sei que ocê só vai falar sobre coisas que você acredita... é isso", respondeu ela. "Então essa fala foi infeliz, vamos esquecer essa fala. Essa fala foi errada, eu acho errado. Mas, agora, você já está me mostrando que você faz coisas que você acredita. Que bom! Porque, como eu disse, eu sou sua fã, te admiro como pessoa e quero continuar admirando", se desculpou a famosa.

Diego Hypolito desabafa sobre Gracyanne Barbosa

Durante a madrugada desta terça-feira, 18, Diego Hypolito conversou com Daniele Hypolito e confessou que está decepcionado com Gracyanne Barbosa após a sister apontá-lo como a pessoa que ela menos gosta na casa e escolher a plaquinha de "hipócrita" para ele no Sincerão. "Eu estou bem chateado com a Gracyanne. Agora mais do que antes. Ela poderia ter escolhido outras pessoas e ter mais humildade perante ao erro dela. Estou bem decepcionado", afirmou o ginasta. Saiba mais!

