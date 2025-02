BBB 25: Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida discutem: 'Atitude foi péssima'

Após voltar para a casa do BBB 25, Gracyanne Barbosa discutiu com Diogo Almeida sobre o ator não ter defendido Aline no Contragolpe do paredão

Na tarde desta quinta-feira, 6, Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida começaram a conversar na cozinha do BBB 25. Durante o papo, o ator relembrou o voto em Aline e Vinícius no Contragolpe do terceiro paredão do programa, motivo do desentendimento entre eles.

"Eu sou uma pessoa que penso muito antes de tomar uma decisão...", começou ele. "Mas tem coisas na vida que não tem como pensar", rebateu ela. "Deixa eu só completar, eu esperei todo mundo falar, agora você espere, por favor. Eu posso completar?", pediu o brother.

Os dois, então, começaram a falar ao mesmo tempo. "Posso completar?", perguntou o ator. "Não, não quero", responde a sister, que em seguida sai do cômodo. "Isso mostra a sua educação", provocou ele. "A minha opinião não vai mudar", afirma musa fitness.

Diogo levanta da mesa e a discussão esquenta. "Você parou ali na sala e falou 'eu te admiro", recordou o artista. "Eu admiro ainda, você tem pontos que eu admiro, mas como homem, eu não admiro. Como homem, você não defender a mulher, eu acho um bosta, atitude de merda. Depois que você ganhou o carro, eu fiquei feliz. Eu ficaria feliz por qualquer pessoa", rebateu ela, insistindo sobre o fato dele não ter defendido Aline após eles terem se beijado.

"Você olhou nos meus olhos, falou que me admirava, me abraçou, eu me emocionei... Para, no outro dia, você falar que eu sou um homem de merda. Eu te ouvi educadamente", comentou Diogo. "Como homem você achou sua atitude maneira?", questionou ela. "Ninguém pensou nisso, Gracyanne", disse Vilma, mãe do ator.

"Mas deveria pensar... Responde, sua atitude foi maneira?", insistiu a famosa. "Eu não vou te responder nada. Você acha que voltou e é a dona da verdade? Reveja a sua maneira de falar, tá bom? Eu não vou te responder. Você não merece que eu responda. Conversei com quem eu devia conversar. Não tenho que te dar satisfações", disparou o brother. "Não tem resposta, querido. Você sabe que a atitude foi péssima, ruim", disse Gracyanne, saindo do cômodo.

Gracyanne expressa arrependimento por erro com Belo

Após retornar à casa do BBB 25 nesta quinta-feira, 6, Gracyanne Barbosa separou um tempo para conversar novamente com os brothers sobre sua percepção em relação à atitude de Diogo Almeida, que concordou em indicar a affair, Aline, ao Paredão. No Jardim, a influenciadora fez uma comparação entre o ator e seu ex-marido, o cantor Belo, admitindo que errou com ele. Confira a conversa!

