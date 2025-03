Gracyanne Barbosa revela se aceitaria participar de reality de relacionamento

Eliminada do BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa divertiu ao responder se aceitaria entrar em um reality show de relacionamento

Nesta quarta-feira, 19, Gracyanne Barbosaparticipou do Mesacast BBB, comandado por Ed Gama. A musa fitness foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 18, após enfrentar o paredão contra Daniele Hypolito e Eva.

Durante o programa, que contou com a presença de Marcus Vinicius, ex-participante do BBB 24, a empresária falou sobre os desafios do confinamento, entre eles a falta de sexo. "Tem o fato que você reclamou muito que você estava... Como eu posso dizer nesse horário... Estava necessitada", disse o apresentar, relembrando que a ex-sister reclamou diversas vezes sobre a falta de sexo enquanto estava na casa.

"Gente, mas quem não estava? Quem fala que não estava, é mentira", disse Gracyanne aos risos. "Sessenta dias. Como é que sessenta dias a pessoa não fica?", ressaltou ela. "Eu fiquei 50 dias e tava quase morrendo", concordou o ex-BBB Marcus Vinicius. "Foi mais difícil que ficar sem ovo", brincou a musa fitness.

Depois, Ed Gama quis saber se Gracyanne aceitaria participar de um reality show com seu ex. De forma bem-humorada, ela respondeu: "Só se meu ex fosse muito belo ", disse a ex-esposa do cantor Belo. "Zerou o game", comentou o apresentador aos risos.

Reencontro entre Gracyanne e Belo pode acontecer ainda nesta semana

Após ser eliminada do BBB 25 com 51,38% dos votos na última terça-feira, 18, Gracyanne Barbosa poderá reencontrar seu ex-marido, o cantor Belo, em breve. Durante o confinamento, a musa fitness mencionou o artista diversas vezes. Agora, há a possibilidade de ambos se encontrarem em um programa de televisão.

Após as eliminações no reality show, os brothers e sisters marcam presença no Domingão com Huck. No próximo domingo, 23, data em que Gracyanne estará no palco, Belo também foi confirmado para participar do quadro Batalha do Lip Sync. Saiba mais!

Leia também:Gracyanne Barbosa revela se pretende reencontrar Diego Hypolito após o BBB 25