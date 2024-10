Boninho devolve detalhe simbólico para a Globo

Prestes a sair da Globo, o diretor Boninho teve que devolver um detalhe simbólico para a Globo e que marcou sua trajetória na emissora

O diretor de TV Boninho está prestes a se despedir da Globo. Ele está na fase de despedida do canal após anunciar que decidiu encerrar o contrato com a emissora. Com isso, ele precisou deixar para trás um apelido que marcou sua trajetória nos bastidores do Big Brother Brasil: o Big Boss.

De acordo com a coluna Gente, da Veja, Boninho tinha registrado o apelido em seu nome há alguns anos. Agora, ele devolveu o título para a Globo. A coluna informou que ele entrou com um pedido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para transferir a titularidade do termo Big Boss para o Grupo Globo. O pedido de transferência foi finalizado em setembro.

Vale lembrar que o termo Big Boss era associado ao Boninho pelos fãs do Big Brother Brasil por causa da fama dele como diretor do reality show ao longo dos anos. Porém, nas últimas temporadas, o termo era usado para se referir a qualquer pessoa da direção/produção que usasse a voz modificada que fala com os participantes ao longo da temporada.

Boninho vai se aposentar?

O diretor de TV Boninho já tem um novo projeto profissional. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o diretor quer lançar sua própria produtora.

A ideia dele é produzir conteúdo para o streaming, TV e internet ao lado do seu pai, Boni, o presidente do São Paulo, Julio Casares, e o empresário Uadj Moreira. Inclusive, eles já começaram a fazer reuniões para alinhar o projeto.

Vale lembrar que Boninho vai sair oficialmente da Globo em breve. Ele tinha a missão de entregar o reality show Estrela da Casa antes de encerrar o seu tempo de trabalho na emissora. A demissão dele foi anunciada há poucas semanas, após ele trabalhar no canal por 40 anos.