Médico reforça importância do tratamento após crise de Fabiana Justus: 'Correto e eficaz'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico neurologista Saulo Nader explica a crise de tontura que Fabiana Justus relatou enfrentar no início de abril

A influenciadora Fabiana Justus (38) se tornou assunto ao relatar uma crise de tontura na segunda semana de abril, após fazer uma série de exercícios. O episódio chama atenção para a importância de encontrar o diagnóstico correto para ter um tratamento eficaz.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que, para casos como o de Fabiana Justus , é importante investigar a causa da tontura. "Tontura é um sintoma que pode ser percebido, sentido, em dezenas de doenças diferentes. Agora, qual a causa?", começa.

"Essa é a pergunta chave a ser descoberta pelo médico para um tratamento correto e eficaz para cada caso. Qual será a sua? Vale buscar um neurologista ou otorrinolaringologista com expertise em tontura para uma correta identificação e tratamento. Então, tontura não é 'Só Labirintite', busque ajuda."

Leia também: Médico aponta possíveis complicações da crise de Fabiana Justus: 'Sequela permanente'

O especialista ainda explica que a sensação relatada pela influenciadora costuma ter uma principal causa. "A principal causa do 'tudo rodar', curiosamente, é uma doença chamada VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna), a qual se trata sem necessidade de remédios, com manobras feitas com a pessoa no próprio atendimento."

Nader também diz que a sensação de tontura é bastante incômoda e merece atenção. "Fato é que a sensação de 'tudo rodar' que foi relatada, chamada de vertigem, é terrível, só quem passa por isso consegue entender o sofrimento e com certeza merece um diagnóstico correto para o tratamento correto". Abaixo, ele deixa um acróstico com a palavra "tontura" explicando o que ser feito. Confira:

T enha calma

enha calma O riente-se

riente-se N ão fique em pé

ão fique em pé T ranque a boca

ranque a boca U na forças

na forças R emédio (recomendado por um profissional após o diagnóstico)

emédio (recomendado por um profissional após o diagnóstico) Aguarde

Leia mais em: Médica alerta riscos de infecção para avó de Fabiana Justus: 'Crítico para pacientes mais velhos'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FABIANA JUSTUS EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: