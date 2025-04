Mariely Santos anuncia data de casamento com André Santis: 'Mal posso esperar'

A influenciadora digital Mariely Santos está planejando oficializar sua união com André Santis neste ano. Saiba a data!

A influenciadora digital Mariely Santos, que ficou conhecida por se apresentar ao lado da irmã gêmea Mirella Santos e de MC Loma, está planejando oficializar sua união com André Santis neste ano e já marcaram a data para o casamento! Neste domingo, 27, eles anunciaram que vão subir ao altar no dia 13 de setembro.

Para compartilhar a novidade, o casal gravou um vídeo especial. "Com o coração transbordando de amor, hoje compartilhamos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: no dia 13/09/25, vamos dizer “sim” diante de Deus, da nossa família e dos nossos amigos, e selar para sempre a nossa história!", iniciou ela na publicação.

"Eu me sinto como a protagonista do meu filme de romance favorito… É impossível não sorrir ao lembrar das minhas amigas brincando: “Mariely vive num filme da Disney, acorda, menina, a vida real é diferente! E elas estavam certas… A vida real é diferente… é ainda mais bonita", continuou.

E finalizou: "Porque no meu conto eu encontrei um príncipe de verdade: alguém que me respeita, me admira, me cuida, e que todos os dias me faz sentir como a princesa do nosso próprio mundo. Mal posso esperar para viver o “felizes para sempre” ao seu lado!"

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mariely Santos (@mariely)

Como foi o pedido de casamento?

Em outubro de 2023, Mariely Santos revelou aos seus seguidores que foi pedida em casamento por André Santis. Os dois estavam curtindo alguns dias em Paris, na França, e ele aproveitou a viagem romântica para pedir a amada em casamento em frente a Torre Eiffel.

No feed do Instagram, a irmã de Mirella postou as fotos e vídeos do momento em que a rapaz fez o pedido. Ela também exibiu o lindo anel que ganhou de André. "Eu responderia SIM mil vez!!!!!!! Te amo demais", declarou Mariely na legenda da publicação. Veja as fotos!

Leia também: Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam data de casamento religioso