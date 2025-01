Globo anuncia data de revelação das duplas participantes do BBB 25

A 25ª edição do reality show Big Brother Brasil, da Globo, estreia dia 13 de janeiro e as duplas da nova temporada serão anunciadas em breve

A 25ª edição do reality show de confinamento da TV Globo, Big Brother Brasil, estreia na próxima segunda-feira, 13, mas os participantes da nova temporada serão revelados mais cedo. Isso porque a emissora noticiou nesta segunda-feira, 6, que o anúncio dos futuros confinados será ancorado da casa mais vigiada do Brasil pelo apresentador Tadeu Schmidt, em companhia do time da #RedeBBB, e transmitido pela TV Globo ao longo de sua programação nesta quinta-feira, 9.

Nova dinâmica

Dividido em duplas, os brothers e sisters desta temporada têm o desafio de lidar com os laços construídos antes do jogo enquanto, do lado de dentro do confinamento, batalham por um prêmio milionário. A edição contará com amigos, irmãos, pais e filhos, sogra e genro, marido e mulher... em nova dinâmica que promete agitar a temporada.

Maratona no digital

No gshow e no Globoplay, o público poderá acompanhar a Maratona Big Day. No comando da transmissão, o elenco da #RedeBBB vai repercutir os perfis ao vivo com convidados especiais.

Nesta temporada, o economista e ex-BBBGil do Vigor irá comandar o Bate-Papo BBB junto com Ceci Ribeiro.

O BBB 25 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Chamada do BBB 25

Em dezembro de 2024 a Globo decidiu revelar uma chamada em clima de Bodas de Prata para marcar a 25ª edição do reality show. Para isso,a festa contou com a presença dos ex-BBBs marcantes de várias temporadas do programa.

Alguns deles foram: Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18). Confira!

