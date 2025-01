BBB 25: Ana Clara e Ed Gama vão comandar o 'Big Show'; saiba como será

Os apresentadores Ana Clara e Ed Gama vão comandar o programa 'Big Show', no Multishow, com estreia no dia 20 de janeiro

O 'Big Show' é a nova atração do BBB 25. O programa vai ao ar no Multishow e estreia no dia 20 de janeiro sob o comando de Ana Clara e Ed Gama.

A atração, que vai agitar as noites de segunda-feira do canal, promete humor, resenha, interatividade, memes e games. Além da dupla de apresentadores, o programa contará com a presença do eliminado da semana para comentar sua vida pós-confinamento, junto com outros convidados especiais.

Segundo a Globo, o 'Big Show' será a ponte oficial com o confinamento e possui um recuso exclusivo: do palco, os convidados poderão enviar perguntas para o líder do BBB 25 que, uma vez definido, terá a missão de responder diretamente da casa do BBB.

Vale lembrar que o BBB 25 é apresentado por Tadeu Schmidt e tem estreia prevista para o dia 13 de janeiro.

Internautas pedem quadro para Christina Rocha no BBB 25

A TV Globo conseguiu surpreender muita gente nesta quarta-feira, 1º, com a divulgação da nova chamada do BBB 25, que estreia no próximo dia 13. É que a emissora carioca convocou a apresentadora Christina Rocha (67), ex-contratada do SBT, para uma aparição especial e chamou mais atenção do que os spoilers sobre a nova temporada do programa. A ação promocional divertiu tanto os internautas, que eles estão pedindo um quadro para a comunicadora no reality show.

Na chamada, Beatriz Reis, participante do BBB 24, mostrou alguns personagens de novelas famosas como possíveis brothers e sisters. Depois da brincadeira, a mediadora de barracos do icônico Casos de Família surgiu prometendo que vai acompanhar todos os acontecimentos. Nas redes sociais, internautas se chocaram ao ver que a Globo convocou Christina para ajudar na divulgação do BBB 25. E a piada deu o que falar no Instagram. Confira!

