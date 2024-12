Gil do Vigor e Ceci Ribeiro são os novos apresentadores do Bate-papo BBB

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro substituem Thais Fersoza e Ed Gama no comando do Bate-papo BBB durante o BBB 25

O BBB 25 tem mais uma novidade para os fãs. Nesta segunda-feira, 2, a Globo anunciou que o programa Bate-papo BBB, exibido no Globoplay e Gshow, tem novos apresentadores. Depois de ter Thais Fersoza e Ed Gama na atração durante o BBB 24, a emissora mudou a dupla de apresentadores para a temporada de 2025. Os novos apresentadores são: Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.

Gil e Ceci vão comandar a primeira entrevista com o eliminado de cada paredão. Ao vivo, eles vão fazer as perguntas mais aguardadas e repercutir a participação dos eliminados.

Vale lembrar que Gil do Vigor se destacou quando participou do BBB 21. Desde então, ele não saiu da mídia. Mesmo fazendo o PhD nos Estados Unidos, ele seguiu com suas participações em programas de TV e ativo na internet. Agora, ele assume o novo desafio.

"O bate-papo com o eliminado é um momento muito importante em que as pessoas esperam para ver as reações dos eliminados, os seguidores, os percentuais e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade. Eu vou dar tudo de mim. Estou estudando bastante e me preparando para que eu consiga suprir essa expectativa”, disse ele, e elogiou sua nova colega de trabalho. “A Ceci é maravilhosa, muito talentosa! Ela já tem uma carreira bem bonita aqui fora. Eu estou muito aberto a aprender com ela. Eu tenho certeza de que a gente vai se completar”.

Por sua vez, Ceci Ribeiro já fez carreira no rádio e na TV Integração, afiliada da Globo em Minas Gerais, e fez sua estreia em rede nacional no programa Bate-papo Estrela da Casa. "Quando eu soube que minha dupla seria o Gil eu quase desmaiei. Estou sem acreditar até agora, para ser sincera. O Gil é uma das maiores personalidades que o BBB já revelou, uma pessoa que leva educação, revolução, autenticidade e alegria para as pessoas, e eu vou ter o privilégio de conviver com ele", disse ela, e completou: "Estou tão feliz com a confiança! Eu amo o papo com o eliminado, assisti em todas as edições, e sempre sonhei em fazer. Acompanhar o BBB 24 horas por dia já é uma coisa que faço há anos, então só isso que não muda. De resto, eu estou me dedicando muito a aprender e trabalhar para entregarmos um programa à altura do que o público espera. E fã de BBB é exigente, eu sei porque sou dessa turma (risos)".