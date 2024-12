Juliette Freire exibe momento da intimidade com Kaique Cerveny: 'Futuro marido'

A ex-BBB Juliette Freire usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 24, para compartilhar um momento de intimidade ao lado de seu noivo

A ex-BBB Juliette Freire está vivendo uma nova fase em seu relacionamento com o atleta Kaique Cerveny. Após compartilhar que foi pedida em casamento em meio a amigos e familiares, a cantora usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 24, para compartilhar um momento de intimidade ao lado de seu amado

Nos stories de seu Instagram, a cantora mostrou um vídeo em que seu noivo aparece deitado na cama antes de dormir. E ele se declara: "Seu futuro marido. Te amo", disse o influenciador, beijando sua mão. Juliette responde risonha, e escreveu na legenda "Te amo".

Vai casar quando?

Recentemente, Juliette Freire falou sobre sua relação com o atleta."Aprendi a dividir momentos muito especiais, coisa que antes eu não fazia. Nessa relação foi tudo muito natural. Fiquei um ano e depois assumi. O jantar foi só uma formalidade para minha família e minhas amigas, algo íntimo. Estamos muito felizes".

Ao falar sobre os planos para o casamento, ela contou que pretende deixar os preparativos para o ano que vem. "Noivamos e sabemos que queremos casar, mas ainda não chegamos na fase organizar. No próximo ano começamos a pensar nisso, vamos aproveitar cada passo".

Como foi o pedido de casamento?

No final e novembro, o aniversário de Juliette Freire foi comemorado antecipadamente com um jantar especial entre amigos e familiares em sua casa. Mas, a celebração não ficou apenas nisso, a ex-BBB oficializou seu noivado com Kaique Cerveny durante o evento.

Kaique surpreendeu a todos os convidados. "Eu e Ju já tivemos esse momento particular nosso, mas eu queria... Mas eu jamais poderia fazer isso sem pedir a bênção dos amigos, da família, porque isso é um momento muito especial para nós. Dona Fátima, eu queria pedir, mais uma vez, a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa em casamento", disse o atleta durante o pedido oficial para a família e amigos.

Vale lembrar que Juliette assumiu o relacionamento com Kaique Cerveny no fim do ano passado.

