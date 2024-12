Juliette impressiona ao mostrar resultado de novo visual: 'Amei'

Após horas no salão, a cantora Juliette compartilhou um vídeo exibindo a mudança em seu cabelo; veja o antes e depois do visual

A influenciadora digital e cantora Juliette usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 18, para compartilhar com os seguidores o resultado de seu novo visual. A artista, que foi flagrada por Virginia Fonseca no salão de beleza no dia anterior, decidiu mudar os fios e impressionou com a transformação.

Sem deixar o tom escuro para trás, Juliette iluminou sutilmente as madeixas na cor marrom. Esbanjando beleza, a campeã do BBB 21, da TV Globo, publicou um vídeo exibindo o antes e depois da mudança ainda no salão. "Amei", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram diversos elogios para Juliette, mostrando que o novo visual está mais do que aprovado. "Uau! Ficou linda", declarou uma seguidora. "Essa cor ficou perfeita", disse outra. "O chá revelação que a gente estava esperando. Ficou linda demais! Amei muito", falou uma terceira.

Confira o novo visual de Juliette:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Quando Juliette vai casar? Ex-BBB fala sobre o noivado com Kaique Cerveny

Recentemente, a ex-BBB Juliette Freire disse o tão sonhado 'sim' e está noiva do atleta Kaique Cerveny. Após compartilhar que o pedido foi oficializado em meio a amigos e familiares, a cantora falou sobre sua vida pessoal durante sua participação no primeiro dia da Comic Con Experience (CCXP), realizado no dia 5 de dezembro.

Em conversa com o portal GShow, ela contou: "Aprendi a dividir momentos muito especiais, coisa que antes eu não fazia. Nessa relação foi tudo muito natural. Fiquei um ano e depois assumi. O jantar foi só uma formalidade para minha família e minhas amigas, algo íntimo. Estamos muito felizes".

Ao falar sobre os planos para o casamento, ela contou que pretende deixar os preparativos para o ano que vem. "Noivamos e sabemos que queremos casar, mas ainda não chegamos na fase organizar. No próximo ano começamos a pensar nisso, vamos aproveitar cada passo".

