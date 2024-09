Edição mais longa da história do BBB causa preocupação em 'Mania de Você' e 'Vale Tudo'

O anúncio de que a 25ª edição do BBB será a mais longa da história do reality tem preocupado as equipes de 'Mania de Você' e 'Vale Tudo'; entenda

A ideia de a próxima edição do BBB ser a mais longa da história do reality tem preocupado a equipe de 'Mania de Você' e, até mesmo, a direção de 'Vale Tudo', trama que vem em seguida. O motivo é que o reality show não ajuda no aumento da audiência da novela que antecede o programa. As informações são do Portal LeoDias.

Durante o lançamento de Mais Você, o autor João Emanuel Carneiro afirmou que o reality show prejudica bastante a audiência da novela das nove, antes mesmo de ser anunciado que a 25ª edição do Big Brother Brasil seria a mais longa, em celebração aos 60 anos da Globo.

De acordo com o veículo, há várias razões pelas quais o BBB, apesar de atrair grande audiência e repercussão, não é bem recebido pelos autores das novelas exibidas no horário nobre, antes do reality. O crescimento da popularidade do programa pode resultar em uma queda na audiência das novelas, já que muitos telespectadores preferem acompanhar o reality e acabam dando menos atenção à teledramaturgia, que passa a ter uma prioridade menor.

Além disso, para acomodar o programa apresentado por Tadeu Schmidt, as novelas acabam sendo reduzidas, o que resulta em capítulos com menos desenvolvimento. Isso já é um desafio para Mania de Você, que tem sofrido muitos cortes em seus primeiros episódios. Outro fator é que as novelas também perdem destaque nos programas da emissora, na mídia concorrente, nos veículos de entretenimento e nas redes sociais, já que, durante o BBB, o foco é quase inteiramente voltado para o reality show.

É por isso que a direção de Mania de Você está insatisfeita com a possibilidade de o programa começar mais cedo em janeiro, e a equipe de Vale Tudo – que estreia em março – com o fato de o reality se estender até maio. Segundo o portal LeoDias, a ideia de que o reality mais longo vai beneficiar o remake escrito por Manuela Dias não é levada a sério e, na verdade, está preocupando toda a equipe.

