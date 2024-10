Davi Brito se prepara para primeira viagem internacional e revela destino

Davi Brito revelou em suas redes sociais que em breve fará a sua primeira viagem internacional. O ex-BBB revelou o destino

Em suas redes sociais, Davi Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 3, o campeão do Big Brother Brasil 24, reality exibido pela Rede Globo, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os fãs.

Na ocasião, o ex-BBB revelou que em breve fará a sua primeira viagem internacional e irá sozinho. O famoso contou que o destino escolhido foi Dubai, nos Emirados Árabes.

"Estou ansioso. Me preparando para mês que vem, dia 15, conhecer um pouco do país. Nunca fiz uma viagem internacional. Primeira vez. Essa é a primeira experiência e vou sozinho, mas vou botar para quebrar lá. Estou estuando aqui como funciona o país, não é igual a gente aqui no Brasil, é muito diferente as regras e tudo mais. Aos pouquinhos, estou entrando no assunto", disse ele.

Davi também foi questionado se ele está solteiro. Ele desconversou, mas colocou um emoji de choro e uma música de fundo dizendo "não está sendo fácil".

Término do relacionamento

A vida pessoal de Davi Brito está em evidência desde o fim do BBB 24. O nome do jovem, que saiu campeão do reality show da TV Globo, ficou novamente entre os assuntos mais comentados após sua prima, Joyce Brito, falar publicamente sobre o fim conturbado da união com Mani Reggo.

Para quem não acompanhou, durante o confinamento, Davi se referia à Mani como esposa. No entanto, após o fim do programa, ele explicou que os dois estavam apenas se conhecendo. A declaração pegou todos de surpresa, inclusive a empreendedora, que, de acordo com o ex-BBB, decidiu colocar um ponto final na relação.

Agora, em entrevista ao podcast De Hoje a Oito, a familiar de Davi Brito revelou que a separação do ex-casal não aconteceu por acaso. Segundo Joyce Brito, Raquel Brito, irmã do ex-BBB, supostamente teria orientado o jovem a mudar o 'peso' da relação.

"[Davi] Foi injusto na frase de ‘estar se conhecendo’. Foi uma orientação, a gente já sabia antes, mediante a situação que estava acontecendo entre Raquel e Mani mesmo. Aí disse: ‘a gente vai ver se orienta ele a falar a expressão namorada e não esposa e tudo mais'. Ia ser essa orientação quando Davi saísse do Big Brother. Eu não sei se teve isso, mas…", contou a prima do famoso.

Ao longo do assunto, ela ainda contou que os familiares sabiam do relacionamento entre Davi e Mani Reggo através das redes sociais. "Eu sabia que Davi tinha uma relação com Mani porque no Instagram ele postava foto com ela. Soube que era companheira porque minha tia contou para meu avô. De Mani ninguém sabia nada, absolutamente nada", declarou Joyce Brito, por fim.