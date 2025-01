Big Brother / ESPECULAÇÕES

Daniele Hypólito é exonerada de cargo e alimenta rumores de ida para o BBB

A ex-ginasta Daniele Hypólito, de 40 anos, pede exoneração de cargo no Governo do Rio de Janeiro e, com isso, reforça rumores de que estará no BBB 25

Daniele Hypólito é exonerada de cargo do governo e reforça especulações sobre ida para o BBB 25 - Foto: Reprodução/Instagram