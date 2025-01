Juju Teófilo abre o jogo sobre mudança para São Paulo: 'Essencial para a minha carreira'

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz do SBT desabafa sobre mudança de Fortaleza para São Paulo. Juju Teófilo abre o jogo sobre nova adaptação da família

Com apenas dois anos, Maria Júlia Teófilo, mais conhecida como Juju Teófilo (9), se tornou viral nas redes sociais. Um vídeo publicado pela sua mãe, Monique Téofilo (38), em 2018, mudou completamente a vida de sua família. Antes, todos moravam em Fortaleza, no Ceará, mas resolveram se firmar em São Paulo para apoiar a carreira artística e buscar novos projetos para a filha. Cerca de sete anos depois, a artista confirmou à CARAS Brasil que a mudança foi essencial para suas atividades.

"A vinda para São Paulo foi essencial para minha carreira. Pedi isso aos meus pais porque sabia que aqui teria mais oportunidades de estudar teatro e crescer artisticamente (...) Ao chegar a São Paulo, eu e minha família fomos abraçados por gente querida. Nossa adaptação ficou mais fácil por isso", explicou.

Com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, Juju Teófilo conta com a ajuda da mãe e do pai, Rennan Menezes (38), para conciliar a vida pessoal e profissional: "Eles sempre estiveram ao meu lado, me incentivando e acreditando em mim. Sou muito grata por isso". A artista ainda recebe o carinho dos irmãos, Levi (13) e Maria Alice (4).

Em julho deste ano, a atriz estreou como Nina na novela infanto-juvenil A Caverna Encantada, no SBT. Sua personagem é descrita como a menor das meninas, mas chama a atenção por sua força e personalidade forte, além de adorar lendas e teorias da conspiração.

"Sou muito grata por tudo que eu vivi este ano. Foi um tempo de aprendizado, dedicação e muito estudo. Eu também realizei vários sonhos, como fazer a minha primeira novela. Tem sido uma experiência única e enriquecedora", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juju teofilo (@jujuteofilo)

Leia também: Juju Teófilo conquista primeiro papel como atriz em novela do SBT e comemora: ‘Momento único, com o qual sempre sonhei'