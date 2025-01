Sogra de Hulk Paraíba faz homenagem após segundo casamento: 'União e amor'

Mãe de Camila Ângelo, Niris celebrou a segunda cerimônia de casamento da filha com o jogador Hulk Paraíba, realizada na terça-feira, 7

O jogador de futebol Hulk Paraíba e a esposa, Camila Ângelo, realizaram uma segunda cerimônia de casamento na terça-feira, 7. Familiares, famosos e amigos próximos marcaram presença e prestigiaram a união do casal em um resort luxuoso em João Pessoa, na Paraíba.

Nesta quarta-feira, 8, Hulk e Camila ganharam uma homenagem bastante especial de Niris Ângelo, mãe da médica. Por meio das redes sociais, a sogra do atleta celebrou o amor do casal, que estão juntos desde 2019, e desejou muitas felicidades no matrimônio.

"Mais uma celebração pela união e amor de vocês!! Estou muito feliz em compartilhar esse momento!. Ver duas pessoas que amo tanto se casando é uma sensação inexplicável de felicidade! Lembre-se que o amor é um exercício diário e que deve ser cultivado todos os dias. Que o casamento de vocês seja recheado de alegria, partilha e muito amor! Amo vocês!", declarou a mãe de Camila Ângelo.

Vale lembrar que a primeira cerimônia de casamento dos dois aconteceu na sexta-feira, 3, há menos de uma semana, na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, Paraíba.

Os votos de Hulk Paraíba e Camila Ângelo

Assim como no primeiro casamento, ocorrido há menos de uma semana na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, Hulk Paraíba e Camila Ângelo trocaram declarações durante os votos da segunda cerimônia. Emocionados, o casal abriu o coração e mencionou a conexão profunda que ambos possuem.

O segundo casamento do jogador de futebol com a médica aconteceu no final da tarde de terça-feira, 7, com vista para o mar. Após o evento, o casal realizou uma festa luxuosa e contou com a presença de familiares, famosos e amigos próximos; confira detalhes dos votos dos noivos!

