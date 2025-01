Jonas Sulzbach mostra mansão que está construindo com a ex, Mari Gonzalez

O ex-BBB Jonas Sulzbach voltou a compartilhar nas redes sociais detalhes da mansão que está construindo com Mari Gonzalez

O ex-BBB Jonas Sulzbach voltou a compartilhar nas redes sociais detalhes de sua mansão na manhã desta quarta-feira, 8. Localizada em Alphaville, São Paulo, a casa está em construção desde 2022 e foi projetada por ele e Mari Gonzalez quando ainda formavam um casal. Mesmo após o término do relacionamento, eles continuam tocando o projeto.

Nos stories postados em suas redes sociais, o ex-BBB compartilhou uma imagem em que aparece na fachada da casa. "Dia de visitar a obra (que não termina nunca)", escreveu ele. Veja como está a mansão:

Jonas Sulzbach mostra mansão (Reprodução/Internet)

O imóvel terá quatro suítes, banheira central e visão 360° para uma grande área de mata. Recentemente, Jonas fez um tour no local para mostrar como está o andamento da construção. Ele compartilhou que a suíte master já está com os armários instalados, closet pronto e cubas instaladas. Já na cozinha, ele mostrou que a pedra e os armários foram colocados.

"Ainda tem alguns detalhes para finalizar, mas, graças a Deus, já está finalizando tudo", disse Jonas enquanto mostrava a área comum da casa. "Na fachada, colocaram grama essa semana, as escadas, depois aquela parte no teto", continuou. Veja aqui as fotos!

O que o ex-casal planeja fazer com o imóvel?

Vale lembrar que Mari e Jonas ficaram juntos por cerca de oito anos e se separaram em 2023. Em abril deste ano, Mari contou qual os planos deles para quando o imóvel estiver pronto. "Vamos concluir a construção. Ainda precisamos resolver algumas coisas de paisagismo, vou viajar para São Paulo para escolhermos as plantas. A princípio, a gente quer alugar. Ainda tem algumas coisas para finalizar. Deu uma atrasada, obra não tem jeito", disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

Leia também: Mari Gonzalez abre o jogo sobre vida amorosa e expõe cantada de famoso