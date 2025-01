Influencer revela aos prantos que filha de 10 meses passou por cirurgia após acidente

A Influencer Morgana Santana passou por uma situação complicada com sua filha, Celine, de 10 meses. Veja o relato dela

A Influencer Morgana Santana passou por uma situação complicada com sua filha, Celine, de 10 meses. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, ela contou que a pequena sofreu um acidente doméstico e uma mesinha de pedra caiu em cima do dedo dela. Com isso, o dedo de uma das mãos da bebê ficou gravemente ferido.

No relato compartilhado, ela iniciou contando: "A gente teve um grande livramento domingo de manhã. Creio que não era para a Celine estar aqui pelo que aconteceu com ela. Era sete e meia da manhã, como de costume, a gente estava preparando o café. Meu marido colocou a Celine na sala e eu fui ao quarto pegar o meu óculos de grau para ficar com as crianças na sala".

"Não sei o que aconteceu, mas ouvi gritos. Um choro incontrolável. Fui correndo ver e o dedo da minha filha estava totalmente esmagado e pendurado. Ela gritava e era sangue espalhado", completou. Em seguida, ela mostrou a mesa que caiu no dedo da filha. "A Celine já havia se apoiado várias vezes nesta mesa comigo por perto, mas nunca tinha caído porque ela é pesada".

"Mas alguém colocou essa mesa na mesa e o Tom (filho) deve ter esbarrado na mesa, que caiu e passou de raspão na cabeça da Celine. Ela está com um machucado na cabeça. Como ela estava engatinhando, caiu no dedo do meio. Cortou como se fosse uma faca. Talhou o dedo", relatou. Sem saber o que fazer, o casal pegou um pano de prato, enrolou o dedo da pequena e correu para o hospital em seguida.

"Fomos correndo para o hospital e a médica falou que provavelmente ela ia ficar sem o dedo. Comecei a chorar. E agradecia Deus por não ter acontecido algo pior, mas não queria minha filha sem dedo", confessou Morgana, que contou que a filha foi transferida para outro hospital.

"A médica disse que não achava que ia conseguir restaurar o dedo porque estava muito feio. Estava esmagado, já não tinha mais tecido. O dedo dela estava pendurado. Marcaram a cirurgia dela com um dos melhores médicos ortopedistas. Ele também falou que tinha muitas chances dela ficar sem o dedo porque o dedo dela era muito pequeno e o corte tinha sido muito feio. É como se tivesse sido cortado com uma faca", explicou ela.

Felizmente, os médicos conseguiram manter o dedo. "Não queria que ela ficasse sem dedo. Deus fez esse milagre. Eu louvava e cantava no hospital. (Mantive) a minha fé e não entreguei os prontos", celebrou ela, que não segurou a emoção.

