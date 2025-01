A atriz Priscila Fantin e o marido, Bruno Lopes, são alvos de rumores de que estariam no reality show da Globo, que estreia dia 13 de janeiro

A atriz Priscila Fantin, de 41 anos, decidiu vir a público para negar os rumores de que a artista e o marido, Bruno Lopes, seriam uma das dulpas a compor a lista de participantes da 25ª edição do Big Brother Brasil, da Globo, que estreia na próxima segunda-feira, 13. Para provar a declaração, a famosa utilizou o meio mais efetivo possível: publicou imagens recentes junto à família.

Nesta terça-feira, 7, Priscila aliviou a curiosidade dos internautas sobre os rumores de que estaria confinada para o reality show ao publicar registros recentes. Fantin ainda garantiu que está em casa e que está atualizada dos acontecimentos recentes - em menção à vitória de Fernanda Torres como melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro.

"Enquanto seguem espalhando que estou confinada, continuo aqui fora fazendo a mesma questão de sempre: de viver tudo o que a vida tem para oferecer. Sol, vento no rosto, sorvete, bolhas de sabão, parceria, contemplação das obras divinas, edificação humana e, ainda bem, Fernanda Torres", escreveu na publicação em seu perfil no Instagram.

No álbum de fotos, a atriz dividiu registros dos cachorros, do filho Romeo, de 13 anos, fruto do relacionamento com o ator Renan Abreu, e do marido, o ator Bruno Lopes. Neste ano, o BBB 25 será uma competição em duplas e, por isso, o casal era cotado para entrar na casa juntos.

Na seção de comentários da publicação, alguns fãs especularam que os cliques eram antigos ou tirados por outra pessoa: "Acho que você está disfarçando com essas fotos e acredito que já está confinada", escreveu um seguidor. "Você não deveria ir para um programa assim", inferiu a outra. "Serena vai ficar em São Paulo e não vai para o BBB", divetiu-se mais um.

Confira, abaixo, os registros:

Priscila Fantin e o marido curtem viagem no verão

Priscila Fantin está aproveitando os dias de descanso ao lado do marido, o ator Bruno Lopes, em viagem a Pernambuco, Recife. Em dezembro, a atriz compartilhou imagens doa passeios que fizeram juntos, e também, escreveu uma declaração apaixonada para o amado em comemoração ao aniversário do artista. Confira!

