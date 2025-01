Grande campeã do BBB 21, Juliette dá conselho para quem deseja se dar bem no reality show

Conquistando o Brasil com sua trajetória no BBB 21, Juliette aconselhou aqueles que pretendem fazer parte do reality show: "Bastava uma palavra"

Após se tornar um fenômeno no BBB 21, Juliette Freire segue sendo uma das maiores campeãs do reality show da TV Globo. E na expectativa para a estreia do BBB 25, a influenciadora deu alguns conselhos para aqueles que pretendem conquistar o público caso entrem no programa.

Em entrevista realizada durante a CCXP 24, em dezembro, Juliette ressaltou que ainda acredita na possibilidade de pessoas anônimas tirarem bons proveitos da divulgação que o BBB proporciona aos participantes. "A vida é um risco. A gente tem que escolher se jogar nela e viver, correr o risco de se ferrar ou de dar muito certo, como foi comigo. Ou ficar com medo de tudo e não colher os frutos. O reality é exatamente assim", disse ela.

"Quando eu entrei lá, eu não tinha muito a perder. Eu tava lascada mesmo, ia perder mais o quê? 'Pior do que tá não fica', era o que eu pensava. Talvez teria ficado, mas eu não me apegava a muita coisa, eu só queria viver aquilo, construir algo massa, ganhar um dinheirinho e viver minha vida", relembrou.

Ainda durante o bate-papo, a cantora deu um conselho sincero àqueles que tem medo do cancelamento. "Acho que as pessoas não têm que pensar como se a vida fosse só um risco. Eu poderia ter sido cancelada. Bastava uma palavra ou uma frase errada, algo que machucasse uma pessoa e eu não reparasse. Eu poderia ter sido odiada e cancelada. É um risco, é a vida. Acontece. Não tem muito que ter medo não, é se jogar e viver".

"Se você tiver ciência de quem você é, vale muito a pena. Agora, se você tiver medo das suas sombras, se prepare, porque elas aparecem. Você tem que estar seguro de si. Se for muito bom, vai dar muito bom. Se for muito ruim... Você tá ferrado", completou a campeã do BBB 21.

Os participantes que irão compor o elenco do BBB 25 terão os nomes divulgados na quinta-feira, 9, em mais uma edição do Big Day. A edição, em que os brothers e sisters entrarão em dupla, terá início no dia 13 de janeiro, na TV Globo.

Spoilers do BBB 25

Campeã do BBB 21 e um dos maiores fenômenos do reality, Juliette Freire revelou no último dia 25, algumas pistas sobre o aguardado BBB 25, da TV Globo. Em uma publicação nas redes sociais do programa, a influenciadora adiantou que os temidos Monstros da próxima edição terão uma inspiração especial, deixando os fãs ainda mais ansiosos para a estreia.

"Ai, minha gente, BBB 25 tá chegando e eu tô feliz, porque o Big Brother me deixou contar para vocês uma novidade. Fofoca!", inicou Juliette.

“Os Monstros serão especiais nessa temporada, inspirados em grandes momentos do próprio BBB. Não é massa? Eu tô curiosa, será que aquele meu Monstro com Fiuk vai entrar também?”, questionou, em tom bem-humorado.

Ainda no vídeo, a ex-BBB fez um pedido aos internautas. “O Big Brother também me pediu para perguntar a vocês: quais momentos do BBB vocês acham que deveriam virar Monstros?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Leia também:Juliette exibe detalhes da sua nova sala e adega em mansão no RJ