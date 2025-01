BBB: Relembre edições que tiveram o famoso e temido Quarto Branco

O Quarto Branco voltou ao Big Brother Brasil. Desta vez, como tema do Castigo do Monstro da semana; relembre edições que tiveram o temido cômodo

O Quarto Branco é o tema do Castigo do Monstro desta semana no BBB 25. Os irmãos Diego e Daniele Hypólito foram os escolhidos pela dupla de AnjosMaike e Gabriel para a dinâmica do reality show da TV Globo. Vale lembrar que durante esta edição, todos os castigados protagonizarão momentos históricos do programa. Pensando neste primeiro castigo, a CARAS Brasil relembra a seguir as temporadas que foram marcadas pelo cômodo que aterrorizava os participantes; confira!

ESTREIA FOI NO BBB 9

O Quarto Branco estreou no BBB 9 e foi a maior novidade da temporada. À época, o Big Fone tocou e quem atendeu foi o participante Newton, que ouviu que precisava escolher mais duas pessoas para cumprirem, junto com ele, um castigo até então desconhecido. O brother, então, escolheu Ralf e Leo.

O trio foi conduzido até o novo cômodo da casa, no sábado seguinte. Para sair dele, havia duas opções: quem desejasse acabar com o castigo precisava apertar o botão vermelho no centro do quarto. Mas, se fizesse isso, estaria Eliminado do programa. A segunda, era esperar até terça-feira. Se o brother Alexandre, indicado por eles ao Paredão, fosse eliminado, os três estariam automaticamente livres. Porém, no segundo dia, Leo, que não aguentou mais a pressão do quarto, apertou o botão vermelho e saiu do BBB.

O SEGUNDO QUARTO BRANCO AINDA FOI NO BBB 9

Ele voltou ao BBB 9, para a surpresa de muita gente! Francine atendeu ao Big Fone e precisou escolher duas pessoas para o temido Quarto Branco. Ela, então, decidiu mirar em Flávio e Priscila, mas a finalidade não era eliminar diretamente alguém do jogo: quem apertasse o botão estaria automaticamente no Paredão.

Os confinados conseguiram chegar até o final, mas Flávio e Priscila acabaram na berlinda após uma decisão do Líder, que foi definido na casa enquanto os três ainda estavam no cômodo.

DE VOLTA NO BBB 10

Angélica, Cacau e Serginho foram confinados no Quarto Branco do BBB 10. Conhecida pelo público como Morango, Angélica atendeu ao Big Fone e indicou os outros dois colegas. Os telespectadores tinham a missão de votar em um deles para ficar imune durante a formação do Paredão. O escolhido, então, foi Serginho.

Depois, os demais brothers precisaram escolher entre Morango e Cacau para enfrentar a berlinda durante a formação de Paredão. Angélica foi a escolhida e, depois de uma disputa com Dourado e Dicésar, foi eliminada com 55% dos votos.

NO BBB 20 APÓS 10 ANOS

Após um hiato de 10 anos, o Quarto Branco voltou com tudo no BBB 20! Desta vez, um Castigo do Monstro dava direito a uma estadia com tudo incluso no cômodo.

Ivy indicou Felipe Prior após vencer a Prova do Anjo. Ele, então, puxou Gizelly e Manu Gavassi para lhe fazerem companhia. Desta vez, quem apertasse o botão vermelho se colocaria sozinho no Paredão e liberaria os outros dois.

O clima foi tranquilo no cômodo, até que o trio passou a especular quais seriam as reais consequências de apertar o botão. Apenas algumas horas após o castigo ter começado, Manu resolveu se arriscar e apertou o botão. Com isso, a cantora foi direto para a berlinda.

O ÚLTIMO FOI NO BBB 23

A dinâmica começou com um botão misterioso no jardim do BBB 23. Curiosa, Domitila Barros apertou o botão e, com isso, precisou levar mais alguém com ela para o Quarto Branco. O escolhido da sister foi Fred. Os dois chegaram no cômodo e se depararam com um carro branco. Desta vez, a dinâmica consistiu em um duelo.

Eles definiram, por meio de um sorteio, qual banco do veículo cada um iria sentar. Tadeu Schmidt explicou as regras. De acordo com o apresentador, a dupla precisava permanecer dentro do carro segurando um card, que estava preso do lado de fora do veículo. Quem deixasse o objeto cair no chão, perdia a disputa. Fred venceu e ganhou, além do carro, uma imunidade.

