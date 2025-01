BBB: Confira ex-BBBs que se arrependeram de participar do programa

Confira quais ex-BBBs se arrependeram de entrar na casa mais vigiada do Brasil e como a experiência impactou a vida deles

O BBB é um reality capaz de mudar a vida dos participantes, muitas celebridades alcançaram o estrelato através da casa mais vigiada do Brasil, mas para alguns ex-BBBs a experiência não acumula um saldo positivo. Confira alguns famosos que se arrependeram de participar do programa.

'NÃO FOI BOM'

Maíra Cardi(43) se tornou uma das influenciadoras digitais mais conhecidas no meio fitness. Muitas pessoas podem não se lembrar, porém ela apareceu pela primeira ao grande público no BBB 9. Sua passagem pelo programa foi bastante movimentada.

No Programa do Porchat, Maíra Cardi abriu o jogo sobre ter participado do reality show BBB, sem fugir do assunto, ela declarou. “É um rótulo eterno. Não foi bom fazer o BBB... Eu não imaginei que o preconceito fosse gigante. É leproso”, desabafou.

ARREPENDIMENTO DIÁRIO

Outra participante que se arrepende de ter entrado no BBB é Ana Paula Costa (29), conhecida como a "bruxinha", ela partidou da 18ª edição do reality e deixou o jogo com 89,85% dos votos. Um índice de rejeição bem alto, principalmente para os padrões daquela época.

Em entrevista ao site Notícias da TV, Ana Paula confessou que se arrepende de ter participado da casa mais vigiada do país, mas esclareceu que isso é mais ligado as suas atitudes no jogo: "Todos os dias [me arrependo]. Meu maior desejo é ter uma máquina do tempo, mas não para não entrar, e sim para consertar meu erros. Perdi a chance da minha vida. Eu era muito nova, muito imatura".

'PIOR COISA QUE JÁ ACONTECEU NA MINHA VIDA'

Uma das participantes mais polêmicas do BBB é a ex-BBB Aline Dahlen(43), que participou da edição 14 do programa. Depois que foi eliminada do programa, ela declarou em entrevista ao UOL que sua experiência no reality foi muito negativa.

"Eu digo que a pior coisa que aconteceu em toda a minha vida foi ter aceitado participar do BBB. Eu tinha uma vida bacana antes do programa: era atriz de comerciais, atriz de novelas, fazia teatro e escrevia minhas coisas. Tinha um namorado legal, uma vida tranquila e uma carreira em andamento. O programa simplesmente acabou com a minha imagem, me usou, esculhambou, depois descartou, sem pensar nas consequências. Não faço mais comerciais, pois agora sou a malvada do BBB, e não trabalho como atriz, pois acham que sou mais uma louca pela fama", declarou.

DESAFIOS NA CARREIRA

Ex-participante do BBB 6, Iran Gomes confessou que sofreu preconceito na carreira como ator e compositor por causa do reality da Globo e se arrepende de ter sido ex-BBB. O artista já fez alguns trabalhos na TV, inclusive com a novela A Terra Prometida, na Record.

Retornar à televisão foi difícil para Iran Gomes. Para o ator, a participação no BBB prejudicou sua carreira: "Isso foi o maior erro, porque o preconceito contra pessoas que participam de realities é grande. Tive que me deparar com isso e enfrentar ou ser rotulado", lamentou em entrevista ao UOL.

ATÉ MESMO ENTRE OS CAMAROTES

Desde 2020, o BBB conta com os participantes camarotes, que são famosos convidados para integrar o reality. A confirmação destes nomes é sempre muito aguarda. Uma das celebridades mais aguardadas foi Projota (38), no BBB 21, mas a experiência não foi positiva para o rapper.

“Já perdi muito jogo na vida, mas ali veio tudo de uma vez. Perdi a avó por quem fui criado, um cachorro e um gato. Perdi amizades, fãs, contratos e prestígio, perdi boa parte do alicerce que levei 20 anos para construir. Você se sente injustiçado, é como se tivesse passado um furacão”, lamentou o rapper em entrevista ao Jornal Extra.

Leia mais em: BBB 25: Vinicius e Aline vencem a primeira prova do líder da temporada

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: