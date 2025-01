BBB 25: Vitória Strada tem DR com Mateus após desentendimento

A atriz Vitória Strada conversou com Mateus, sua dupla no BBB 25, após eles se desentenderem por causa de uma dinâmica do programa

Vitória Strada e Mateus se desentenderam durante uma conversa no Quarto Nordeste. Ao lado de Thamiris e Camilla, eles falavam sobre mal-entendidos e sobre como lidar com conflitos dentro da casa, contudo, em determinado momento do papo, a discussão entre a atriz e o arquiteto ficou acalorada.

"Deixa eu terminar... Vitória, querida, eu posso terminar de falar? Você está me interrompendo", disparou o brother. "Você ouviu o que eu falei? Você não é obrigado a concordar, só me ouvir, mesmo", dispara a artista, que ficou incomodada com o fato do amigo ter falado sobre suas impressões dos participantes com Thamiris antes de os dois conversarem sozinhos.

Depois, na área externa da casa, Vitória chamou Mateus para conversar e relembrou a dinâmica que aconteceu no programa desta terça-feira, 14, em que os brothers e sisters precisavam apontar duas duplas que "ficam fora do seu jogo" e uma que "joga junto com você". A atriz, então, opinou sobre a parceria entre eles.

"É a primeira vez que eu e você, de fato, estamos falando de jogo, depois de estar no jogo. Antes da gente entrar aqui, a gente não sabia como falar sobre jogo", diz ela. "Era só especulação", responde Mateus. "Agora, não é que a gente já sabe, mas estamos tomando noção à medida em que essas situações se apresentam", acrescentou a atriz.

Em seguida, Vitória aponta uma atitude de Mateus que a incomodou. "A gente estava ali conversando com Mona (Thamiris). Adoro Mona. Até agora, eu confio nela. Mas não dá... Eu não gostaria que você tivesse chegado e aberto o que você acha de todo mundo, quem você colocaria, sem a gente ter conversado antes. Ainda mais porque era a nossa primeira conversa de jogo. Os grupos acabaram de se dividir, a gente tem que pensar em como a gente vai jogar a partir de agora", explicou.

A atriz aproveita para fazer um alerta para o arquiteto. "A gente não pode esquecer que a sua dupla não é a Camilla. Não estou falando em um lugar de 'ai, a Vitória tem ciúmes'. Estou falando muito sério. A gente não pode esquecer que a gente está aqui um com o outro. Você só pode contar comigo e eu só posso contar com você", completou.

Mateus expõe incômodo com brincadeira de Vitória

Ainda na área externa, Mateus aproveitou para expor para Vitória que não gostou de uma 'brincadeira' feita por ela sobre a distância entre os dois na casa. "Às vezes, me dói", desabafou. "Se te incomodou, você tem total direito. Agora, estou escutando e vou refletir sobre isso", respondeu ela.

O rapaz também comentou sobre a primeira dinâmica do programa. "Me aliviou muito ver que todo mundo está passando pela mesma situação, todo mundo terminou essa dinâmica falando: 'Preciso estar mais alinhado com a minha dupla'. Eu estava com isso amargurado em mim, porque eu estava assim: 'A gente precisa trocar mais ideia mesmo'", refletiu.

