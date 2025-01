BBB 25: João Pedro acredita ser alvo de sister: 'Está de marcação'

"Eu estou pronto para enfrentar ela", disparou João Pedro após relembrar uma situação que aconteceu com uma sister na casa do BBB 25

No Quarto Fantástico, João Pedro conversa com sua dupla, João Gabriel. Sem citar nomes, os irmãos gêmeos acreditam ser alvos de uma sister. Os dois, então, começaram a relembrar algumas situações que aconteceram desde que entraram no confinamento.

"Acho que o alvo dela somos nós dois. Eu penso que é desse jeito, não estou me vitimizando, não. Sabe que a gente é ruim de argumento ou alguma coisa do tipo...", disse João Pedro. João Gabriel diz para o irmão que ser alvo faz parte do jogo.

Em seguida, João Pedro relembrou uma situação que aconteceu nesta segunda-feira, 13. "Ontem, a gente falou 'vamos treinar' e ela 'e?', tipo assim, 'e o que tem a ver?'. Ela até mudou de assunto quando percebeu que eu tinha escutado. Ela está querendo alguma coisa com nós e eu estou pronto para enfrentar ela", disparou ele. E completou: "Mas vamos seguir o jogo de boa, vamos conversar, não vamos tratar mal. Vamos tratar bem do mesmo jeito, se ela quiser tratar mal, ela trata."

Após conversar com o irmão, João Pedro vai para a academia e relembra uma situação que aconteceu no almoço desta terça-feira, 14, durante um papo com Marcelo e Arleane. O goiano contou que, enquanto pegava a comida, Aline fez um alerta. "Tem mais gente para comer", contou ele, que acrescentou. "Ela está de marcação comigo."

Aline faz alerta para Vinícius

Nesta terça-feira, 13, cozinha do BBB 25, Aline conversou com Vinícius e fez um alerta ao rapaz, sua dupla no reality show. "Eu quero deixar você à vontade, mas eu quero que você esteja do meu lado para ouvir o que eu estou ouvindo. A gente não pode esquecer que está num jogo", comentou.

Em seguida, Aline também falou sobre a mudança de comportamento de alguns participantes. "Repara como a dinâmica da casa já está mudando. Você está sentindo as pessoas? A energia está diferente, as pessoas estão se articulando", comentou. Saiba mais!

