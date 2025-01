Daniel Rocha exibe foto da intimidade com Vitória Strada: ‘Última foto’

Namorado de Vitória Strada, Daniel Rocha exibe a última foto que fez com ela antes da atriz ir para o confinamento do BBB 25

O BBB 25 já começou e as famílias dos participantes estão agitando as redes sociais. Tanto que o ator Daniel Rocha fez questão de homenagear sua namorada, a atriz Vitória Strada.

Nos stories do Instagram, o artista compartilhou a última foto que fez com a amada antes dela ir para o confinamento do reality show. Na imagem, os dois apareceram no banheiro de casa e ela estava escovando o dente em um momento de intimidade com o amado.

“Vai amor. Última foto antes dela ir, antes dela ser confinada. Agora na casa mais vigiada do Brasil”, disse ele na legenda.

Daniel Rocha e Vitória Strada - Foto: Reprodução / Instagram

Namorado de Vitória Strada fala sobre a ida dela para o BBB 25

O ator Daniel Rocha se pronunciou sobre a ida de sua namorada, a atriz Vitória Strada, para o BBB 25, da Globo. "Antes de você embarcar nessa nova jornada, assistimos às nossas séries favoritas juntos! Cozinhei o seu prato preferido, aquela massa que você adora e diz que só eu sei fazer! E acredite, já até fiz só para mim, para me sentir mais próximo de você, agora que está confinada. Não vejo a hora de te ver ganhando a liderança. Assim, poderei te mandar uma mensagem, um carinho! O coração está apertado aqui, mas certamente vai suportar 100 dias, ansioso para ter você de volta. Temos a oportunidade de acompanhar o dia a dia dessa mulher incrível, admirável, que respeito tanto e tenho a alegria de ter como namorada. Juntos, estamos construindo uma relação muito feliz", disse ele.

E completou pedindo que os fãs apoiem sua namorada. "A todos que gostam de mim ou da Vitória, por favor, sejam gentis. Mesmo quando não simpatizamos com alguém, é importante manter a cordialidade, ainda que, nos dias de hoje, isso seja algo cada vez mais difícil. Sabemos que muitos vão tentar, de diferentes maneiras, gerar ruídos em nossa história. Uma história que estamos construindo de forma discreta, sempre visando preservar o amor de duas pessoas que compartilham a vida fora das câmeras. Então, nós dois temos um pedido importante a todos vocês: RESPEITO, GENTILEZA E AMOR! Com ela, e comigo, que seguirei aqui fora, torcendo e morrendo de saudades. Aos inúmeros fãs, vamos torcer juntos para que ela saia como a vencedora deste BBB 25! Meu amor, já estou contando os (100) dias para te ter por perto novamente...", finalizou.

Leia também: Casimiro choca com opinião sobre Vitória Strada no BBB 25: ‘Irritante'