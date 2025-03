BBB 25: Vitória Strada enfrenta crise de choro e revela motivo de chateação

Após o Sincerão, no BBB 25, a atriz Vitória Strada não conseguiu segurar o choro e desabafou com Daniele Hypolito e Diego Hypolito.

O Sincerão desta segunda-feira, 24, mexeu com as emoções de todos na casa do BBB 25, da Globo. E a atriz Vitória Strada não conseguiu segurar o choro depois de ter seus três itens descartados durante a dinâmica e desabafou com Daniele Hypolito e Diego Hypolito.

"Eu não fiquei chateada nem com o Vini (Vinícius) que tirou o meu, nem com a Delma. Eu fico chateada porque é muito tempo sem ver a minha família", confessou a atriz, que falou sobre o fato de João Gabriel ter triturado a foto de seus parentes. "Nunca tive nada com ele. Ele mesmo falou que ele tem os embates dele, que tem embate com o Gui (Guilherme)", desabafou.

A sister ressaltou ainda que Guilherme, vencedor da dinâmica e que ouviu um áudio da esposa, recentemente teve a oportunidade de ver a família durante o Almoço do Anjo. "Eu nunca discuti com ele, nunca tive uma questão com ele. Por que tirar minha foto, entendeu?", falou a gaúcha.

Diego Hypolito leva puxão de orelha de Tadeu Schmidt

Durante a dinâmica, Tadeu Schmidt interviu em uma situação. Ao escolher Maike, Diego Hypolito decidiu triturar a foto da família do paulista, mas seu discurso lhe rendeu um puxão de orelha do apresentador.

"Maike, acho que foi tudo dito aqui, acho que essa dinâmica foi a mais difícil. Eu jamais faria isso, mas é o jogo. Espero que, de ver um pouco, você conforte seu coração", falou Diego enquanto segurava a foto da família do adversário.

E Tadeu interviu: "Não, Diego, não é para isso a dinâmica, não! Não é para você ficar mostrando para o Maike e fazer uma coisa bonita agora. Esse é o momento do confronto. Por favor, triture a foto da família", advertiu. "Nós estamos no Sincerão, que é um momento de confronto, não de outra coisa", complementou. Leia mais!

