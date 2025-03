BBB 25: Diego Hypolito leva puxão de orelha de Tadeu Schmidt e Maike dispara: 'Encare'

O Sincerão desta segunda-feira, 25, movimentou a casa do BBB 25, da Globo, e levou Tadeu Schmidt a intervir. Veja como foi

"Maike, acho que foi tudo dito aqui, acho que essa dinâmica foi a mais difícil. Eu jamais faria isso, mas é o jogo. Espero que, de ver um pouco, você conforte seu coração", falou Diego enquanto segurava a foto da família do adversário.

E Tadeu interviu: "Não, Diego, não é para isso a dinâmica, não! Não é para você ficar mostrando para o Maike e fazer uma coisa bonita agora. Esse é o momento do confronto. Por favor, triture a foto da família", advertiu. "Nós estamos no Sincerão, que é um momento de confronto, não de outra coisa", complementou.

Após o aviso, Maike teve a oportunidade de reagir. "É por isso que o João Gabriel falou que você não entra no jogo. Tem que jogar o que tem que ser feito, a dinâmica é essa. Infelizmente, também está doendo meu coração. Mas o jogo é esse, a gente tem que enfrentar. E, por favor, encare nas próximas", falou o paulistano.

Aline acusa Renata e destrói presente enviado pela família da rival: 'Jogo sujo'

Ainda durante o Sincerão, , Aline quebrou o celular com o áudio que havia sido enviado pelo irmão de Renata e justificou sua decisão dizendo que a Líder da semana é incoerente. "Você é uma cachoeira de incoerências. Você, no ao vivo, disse que eu e Vinícius teríamos usado esse momento para deferir palavras de baixo calão para você, sendo que você não sabia, sequer, o significado", criticou.

Em seguida, a baiana argumentou que, sendo nordestina, Renata sabe que o dialeto da região é rico e repleto de gírias, como a usada por eles. "Depois do ao vivo, você foi perguntar o significado. Se você tinha convicção de que a gente estava lhe ofendendo com palavras de baixo calão, porque você foi perguntar? Então, assim, você passou vergonha no débito. Sempre tratamos você com muito respeito. Você foi jogo sujo no momento em que você me acusou de jogo sujo", completou.

Renata, por sua vez, reagiu."A gente é nordestino, mas ninguém fica chamando ninguém de pomba suja e achando que vou achar isso bonito. Independente de ser nordestino, no meu Ceará existem vários termos que não são convenientes de dizer. E eu escolho palavras mais gentis ou adjetivos melhores para falar com vocês. E eu acho que isso é respeito."

