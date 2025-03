BBB 25: Sincerão de hoje promete arrancar lágrimas dos brothers

Direção do BBB 25, da Globo, revela qual é o tema do Sincerão desta segunda-feira, 24, e promete tocar em assunto delicado para todos os brothers

Na noite desta segunda-feira, 24, os telespectadores vão acompanhar um Sincerão com toque de emoção! O tema escolhido pela direção para a rodada promete arrancar lágrimas dos participantes porque vai coloca-los frente a frente com a saudade da família. Entenda como será:

A Globo informou que o tema do Sincerão serão as lembranças das famílias de cada participante . No jogo, eles vão ter a oportunidade de receber uma lembrança de alguém da família, mas apenas um deles vai abrir a mensagem da pessoa querida. Isso porque o Sincerão vai propor que os participantes destruam as lembranças uns dos outros.

A dinâmica será semelhante ao Resta Um. Os brothers e sisters vão ter 3 lembranças da família: uma foto, um objeto afetivo e um áudio. A cada rodada, eles vão tirar os objetos uns dos outros e vão destruí-lo. No final, apenas um participante ficará com uma lembrança intacta e poderá abri-la para matar a saudade da família.

Este tipo de Sincerão já aconteceu em edições anteriores do Big Brother Brasil e sempre deixa os participantes emotivos e nostálgicos.

Relembre como foi a formação do décimo paredão do BBB 25:

Na noite deste domingo, 23, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o décimo paredão da temporada. A berlinda é disputada por Aline, Diego Hypolito e Maike e um deles será eliminado na terça-feira, 25. Saiba como foi a noite de votação:

A noite começou com Eva e Maike no paredão por causa do Big Fone, que foi atendido por Vinicius no sábado. Porém, um deles escapou da berlinda. Delma usou o Poder Curinga, que era o poder marreta. Ela salvou Eva do paredão ao tirá-la da berlinda após a indicação do Big Fone. “Meu coração ainda tem um sentimento especial por ela”, disse ela. Inclusive, Eva ganhou uma imunidade.

O anjo João Gabriel deu a imunidade para o irmão gêmeo, João Pedro. Logo depois, a líder Renata indicou Aline para o paredão. “Não é uma surpresa aqui dentro e nem para o Brasil. A pessoa com quem tenho mais atrito aqui é a Aline”, disse ela.

Os participantes votaram no confessionários e os dois mais votados foram Vilma e Diego, que foram indicados ao paredão. Desse modo, a prova bate-volta foi disputada por Vilma, Diego e Maike. A sister Vilma foi quem se deu bem e escapou do paredão.

Leia também: BBB 25: Delma abre o jogo e revela por que tirou Eva do paredão