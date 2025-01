Na área externa da casa, Vitória Strada e Mateus tiveram uma conversa franca sobre os riscos de ultrapassar o limite de tempo no Raio-X do BBB

Nesta quarta-feira, 22, Vitória Strada e Mateus tiveram um desentendimento sobre a visão de cada um a respeito da dinâmica do Raio-X no BBB 25. Realizada todas as manhãs, a atividade exige que os participantes respeitem o tempo estipulado, algo que o brother destacou a preocupação em ultrapassar.

"Sei que eu te perturbo. Mas eu não quero que a gente se ferre", explicou Mateus. "Eu até te alertei sobre isso", relembrou a sister.

Na sequência, o participante explicou que teme ultrapassar o limite do Raio-X devido ao tempo que sua parceira leva para se arrumar. "Mas se você está super atenta, beleza", completou. "Estou super atenta a isso, nunca fui nem a última a ficar pronta, saio do quarto antes ou junto com as meninas e nenhuma estressa a outra com isso", justificou Vitória

"Eu fico preocupado de a gente ser o último a ir e perder tempo. Hoje foi ótimo, por exemplo", pontuou Mateus.

Assista na íntegra:

Vitória Strada diz que ainda ama a ex, Marcella Rica

A atriz Vitória Strada relembrou o fim do noivado com a atriz e diretora Marcella Rica. Em uma conversa no BBB 25, da Globo, ela contou que as duas terminaram de forma amigável e que se falam até hoje. Inclusive, a famosa declarou que ainda ama a ex, mas é um tipo de amor diferente.

"A gente terminou mas a gente se ama muito, sempre vai se amar. Sempre deixo muito claro isso, ela é uma pessoa incrível. Tipo, a gente terminou porque era a melhor forma de a gente cuidar do nosso amor, sabe? É uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida. A gente torce muito uma pela outra, a gente se apoia muito, a gente compartilha as coisas", disse ela.

E completou: "Obviamente, as vezes você termina uma relacionamento e não mantém contato, ou terminou ruim. Cara, quando você tem muito respeito e tem a sorte de ter uma relação que... Claro que você sofre, claro que dói, mas quando você consegue ter a maturidade de passar por esse sofrimento e essa dor e entender que amor é amor. São amores diferentes, você não precisa deixar de amar a pessoa para seguir a sua vida, sabe? Só que você tem que ir entendendo onde esse amor vai".

Então, Strada comentou sobre as especulações sobre sua orientação sexual. "O que eu já ouvi de história. Eu fazia mocinha de novela das seis e sempre tinha namorado homens. Até, então, tudo certo. Só que eu me apaixonei e lidei da forma mais natural possível. Só que tem muito preconceito ainda. 'Mas não era hétero?', me apaixonei, pode acontecer", relembrou.

