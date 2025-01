BBB 25: Vitória Strada perde a paciência e grita com Mateus

Chorando no BBB 25, Vitória Strada grita com Mateus ao ser interrompida novamente pelo amigo em desabafo após o paredão: ‘Deixa eu falar!'

A atriz Vitória Strada perdeu a paciência com seu amigo Mateus, que é sua dupla no BBB 25, e gritou com ele. Logo depois da formação do primeiro paredão da temporada, ela foi para o quarto e desabafou com seus amigos. Porém, ela foi interrompida pelo rapaz e gritou com ele.

Na conversa com Mateus, Camilla, Thamiris e Giovanna, Vitória desabafou após conseguir escapar do paredão graças à Prova Bate e Volta. “Eu estou muito nervosa, como qualquer um estaria. E eu tenho um problema que, às vezes, eu dou risada quando estou nervosa”, disse ela.

Neste momento, ela foi interrompida por Mateus e se estressou com ele. “Deixa eu falar! Eu estou nervosa e você não deixa eu falar nunca”, declarou ela, que completou seu pensamento: “Estava nervosa, com o choro entalado. É muito à flor da pele isso aqui”.

Vale lembrar que Mateus e Vitória estão se estranhando no confinamento. Esta não foi a primeira vez que ele a interrompeu durante uma conversa e os dois já chegaram a ter uma DR sobre a posição da dupla no jogo. Porém, eles fizeram as pazes logo depois.

Relembre como foi a formação do paredão

O primeiro paredão do BBB 25, da Globo, já está formado! As duplas Raissa e Edilberto, Marcelo e Arleane e Diogo e Vilma disputam a preferência do público e uma delas será eliminada na terça-feira, 21. Saiba como foi a formação da berlinda:

A noite de formação deste domingo, 19, começou com Edilberto e Raissa já emparedados desde quinta-feira por causa da indicação dos líderes Aline e Vinicius logo depois da prova. Além disso, as duplas Guilherme e Delma e Eva e Renata já estavam imunes por causa de dinâmicas anteriores.

No programa ao vivo, os anjos Maike e Gabriel protegeram os gêmeos João Gabriel e João Pedro com a imunidade. Então, os líderes Aline e Vinicius indicaram Arleane e Marcelo direto para o paredão por causa de afinidade. “O jogo está no começo e a gente não é prioridade deles”, disse Vinicius.

Logo depois, os participantes fizeram a votação no confessionário, mas teve um empate. As duplas Diogo e Vilma, Vitória e Mateus, Diego e Daniele empataram com três votos cada dupla. Os líderes desempataram e escolheram mandar Diogo e Vilma para o paredão.

Na sequência, Diogo e Vilma tiveram o poder do contragolpe. Eles puxaram Vitória e Mateus para o paredão.

Por fim, as duplas Vitória e Mateus e Diogo e Vilma fizeram a Prova Bate e Volta. Vitória e Mateus se salvaram ao vencerem a disputa.

