Após as recentes discussões no BBB 25, a atriz Vitória Strada fez um desabafo sincero sobre o sentimento de solidão de Camilla e Thamiris

Na tarde desta terça-feira, 25, Vitória Strada desabafou com dona Delma sobre como tem se sentido após as últimas discussões na casa do BBB 25. Apreensivas com a eliminação, as sisters ainda opinaram sobre o Paredão desta noite.

"Hoje quando for se separar, vai ser horrível para quem vai ficar", especulou Delma, referindo-se a Diogo Almeida e Vilma.

Ainda durante a conversa, Vitória relembrou o desentendimento com Camilla e Thamiris. "As meninas estavam falando de se sentirem sozinhas e estarem excluídas, mas eu fiquei pensando: Elas tem elas, são irmãs, [tem] a Gra, a Dani.... eu tava sozinha. Sem minha dupla, sem meus aliados, sem ninguém. Quando é de um lado pesa muito mais do que do outro", disse ela.

"Mesmo eu tendo ficado sozinha, mesmo com várias coisas me machucando, em nenhum momento eu tentei colocar elas em um lugar... descrever elas de uma maneira negativa, sabe? E na hora que você para de correr atrás, você é colocada no lugar de que tá excluindo", finalizou a atriz.

Assista:

💬 Vitória Strada: "Eu tava sozinha sem a minha dupla, sem meus aliados, sem ninguém" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/BabcR25MQN — Big Brother Brasil (@bbb) February 25, 2025

💬 Vitória Strada: "Na hora que você para de correr atrás, você é colocada no lugar de que tá excluindo"



Sister reflete sobre conflito com Camilla e Thamiris 💥 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/bffXp4qNuT — Big Brother Brasil (@bbb) February 25, 2025

Entenda a discussão

Clima tenso entre os brothers! A formação do sexto paredão no BBB 25 agitou a noite de domingo, 23, dentro da casa mais vigiada do país. Após Camilla demonstrar apoio à permanência de Vitória Strada, emparedada pelo líder, Guilherme questionou a postura da sister em relação a atriz.

"Torço por você, tomara que você volte", disse a irmã de Thamiris ao abraçar Vitória. "Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. É uma coisa que eu queria abrir. Na primeira oportunidade que você teve (…) disse assim: ‘Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", iniciou o genro de Delma.

"Quem é sua prioridade?", questionou Camilla. "Minha prioridade? Minha sogra", respondeu Guilherme. "A minha prioridade é minha irmã. Eu votaria, sim, na Vitória", rebateu a sister. Neste momento, a discussão se intensificou entre Vitória e a trancista, que a acusou de apontá-la como agressiva.

Em seguida, Camilla, então, destacou que não queria mais conversar com Vitória. "Eu não vou abaixar a cabeça. Desde o domingo, eu não queria conversar com você. Eu não quero jogar junto com ninguém. A partir de agora, minha prioridade é minha irmã", disparou a sister. "É engraçado que você escuta o Guilherme, escuta todo mundo, mas a pessoa que era sua aliada, você não quer escutar", rebateu a atriz, sem conseguir argumentar. Assista ao momento.

Leia também:BBB 25: Camilla e Thamiris são alvos no Sincerão. Saiba o que aconteceu