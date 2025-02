BBB 25: Após discussão, Camilla e Vitória Strada protagonizam clima de tensão no Quarto Nordeste

Clima tenso entre os brothers! Após discussão, Camilla e Vitória Strada seguem sem se falar enquanto se arrumam no mesmo quarto

Após a intensa discussão entre Vitória Strada, Camilla e Thamiris no domingo, 23, o clima entre as sisters seguiu tenso nesta segunda-feira, 24. Durante a tarde, a atriz e a trancista permaneceram no mesmo cômodo por alguns minutos, sem trocar palavra alguma . Enquanto Vitória se maquiava sentada na cama, Camilla também se arrumava no Quarto Nordeste.

O silêncio só foi interrompido com a chegada de Daniele Hypolito, que fez uma brincadeira com Camilla sobre o Queridômetro. Pouco depois, Gracyanne Barbosa entrou no Quarto Nordeste e perguntou se Vitória e Camilla iriam para a piscina. Apesar de ambas confirmarem, seguiram sem interagir diretamente.

Entenda a discussão

Clima tenso entre os brothers! A formação do sexto paredão no BBB 25 agitou a noite de domingo, 23, dentro da casa mais vigiada do país. Após Camilla demonstrar apoio à permanência de Vitória Strada, emparedada pelo líder, Guilherme questionou a postura da sister em relação a atriz.

"Torço por você, tomara que você volte", disse a irmã de Thamiris ao abraçar Vitória. "Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. É uma coisa que eu queria abrir. Na primeira oportunidade que você teve (…) disse assim: ‘Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", iniciou o genro de Delma.

"Quem é sua prioridade?", questionou Camilla. "Minha prioridade? Minha sogra", respondeu Guilherme. "A minha prioridade é minha irmã. Eu votaria, sim, na Vitória", rebateu a sister. Neste momento, a discussão se intensificou entre Vitória e a trancista, que a acusou de apontá-la como agressiva.

Em seguida, Camilla, então, destacou que não queria mais conversar com Vitória. "Eu não vou abaixar a cabeça. Desde o domingo, eu não queria conversar com você. Eu não quero jogar junto com ninguém. A partir de agora, minha prioridade é minha irmã", disparou a sister. "É engraçado que você escuta o Guilherme, escuta todo mundo, mas a pessoa que era sua aliada, você não quer escutar", rebateu a atriz, sem conseguir argumentar. Assista ao momento.

