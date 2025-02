BBB 25: Camilla e Thamiris são alvos no Sincerão. Saiba o que aconteceu

Saiba quais foram os temas que foram dados para Camilla e Thamiris em confrontos com os emparedados Vitória Strada, Diogo Almeida e Vilma no BBB 25

O Sincerão desta segunda-feira, 24, agitou a internet com a continuação do confronto entre Vitória Strada, Camilla e Thamiris no BBB 25. A briga delas começou durante a madrugada depois da votação do paredão com uma discussão acalorada na sala de estar e o tema continuou vivo até o programa ao vivo. Tanto que as irmãs foram os alvos dos 3 emparedados da semana: Vitória, Diogo Almeida e Vilma.

Diogo Almeida foi o primeiro a ir para o Sincerão e ele chamou Camilla para receber a placa de Falsa. Em seu discurso, ele disse que a achou falsa na briga com Vitória. “Na semana passada ela me chamou aqui no Sincerão. Ela trouxe um assunto que a gente já tinha conversado. Ela trouxe o assunto para fugir de um assunto que ela tinha pendente com a Vitoria. Ela me trouxe para nada respingar no Mateus, que era uma das prioridades dela. Ontem, ela descartou a Vitoria como se fosse uma lata de apresuntado. Ela falou coisas muito duras para a Vitoria ali. Ela tratou a Vitoria de uma forma tão feia, acho que ela é falsa por causa disso”, afirmou.

Em sua defesa, Camilla disse: "Realmente tudo que ele está falando é verdade. Aqui, as pessoas tomam as dores dos outros como convém. Na semana passada, eu trouxe o Diogo aqui porque não queria trazer a Vitoria”.

Logo depois, Vitória Strada escolheu a placa de Decepção para Camilla e falou sobre o atrito entre elas. “É muita coisa para falar. Eu estou chamando a Camilla, mesmo tendo dito que não chamaria um aliado, eu tive que chamá-la neste momento. Eu tentei chamá-la várias vezes desde o acontecido. A partir do momento em que eu expliquei o que pensei, eu jamais teria tido a atitude que ela teve comigo. Eu sempre vou pedir desculpa. Eu nunca falei de maneira negativa sobre ela aqui dentro. E acho que você não fez o mesmo comigo e eu estou muito decepcionada com você”, declarou.

Para se defender, Camilla respondeu: "Assim com outras pessoas tiveram o tempo delas para absorver os problemas, eu não tive. Além da votação, teve uma discussão dentro do quarto e a Vitoria usou umas palavras que ela sabia que me tocaria. Eu resolvi me calar”.

Na sequência, Vilma chamou Thamiris para receber a placa de influenciável e falou que ela puxou Diogo no Sincerão da semana passada para não falar de Vitória. “É a continuação do que o Diogo chamou a Camilla para falar. Você também veio com a mesma história tendo uma questão para resolver com a Vitoria. Vocês não fizeram o que tinham que fazer. Ontem, você foi agressiva com a Vitoria também. Foi desrespeitosa, não gostei de ver o que você fez com a Vitoria. Com o mesmo assunto que a Camilla falou, você veio falar”, comentou. Por sua vez, Thamiris disse que a casa não sabia de toda a história. “Vocês precisam se decidir. Se a gente defende um aliado, tá errado. Se fala, está errado”, comentou.

Camilla foi alvo do Pipocou

Em outra rodada, Camilla teve a chance de participar do Sincerão porque comprou o Poder Curinga da semana. Ela puxou Vitória para o Sincerão e a chamou de Falsa. "Na semana passada, além da votação, ouve também uma discussão dentro do quarto, palavras foram ditas que me travaram. Eu falei que não jogo com mais ninguém. Logo depois, cada um se separou, com os nervos a flor da pele. No dia seguinte, ouve o Sincerão e eu infelizmente chamei o Diogo para não expor a Vitoria por conta do Mateus. Eu não sabia como ficaria o quarto depois disso. Foram sequências de coisas que foram acontecendo”, afirmou.

Em sua resposta, Vitória disse que estava desconfortável ao ver Camilla como alvo da noite. "Camilla, estou me sentindo péssima. Tudo o que eu queria era uma chance de conversar com você. Eu admiro a sua história e quem você é. Eu te peço desculpas mais uma vez. Eu só queria uma chance de conversar e ser ouvida e não ser jogada de escanteio”, declarou.

