BBB 25: Vitória Strada abre o jogo sobre planos para engravidar

Durante uma conversa com o ator Diogo Almeida no 'BBB 25', a atriz Vitória Strada respondeu se pretende ter filhos no futuro

Nesta terça-feira, 21, após o almoço, Vitória Strada começou a observar sua barriga no espelho. Diego Almeida viu a cena e perguntou para a colega de confinamento do BBB 25 se ela pretende ter filhos.

"Você vai querer engravidar?", quis saber o ator, que está no primeiro paredão do reality show ao lado de sua mãe, dona Vilma. "Não sei! Não decidi ainda, sabia? Não sei! Tenho muito medo. É muita responsabilidade", responde a atriz.

Diogo, então, dá uma sugestão. "Congela", diz ele. "Eu quero fazer isso. Estou com 28 (anos). A partir do ano que vem vou começar a ver isso. Eu quero muito ter um cachorro", confessou a artista. "Eu também não me coloco pressão nisso, acho que tem que ir naturalmente", completou a atriz.

Vale lembrar que Vitória Strada namora o ator Daniel Rocha. Durante o confinamento, ela já falou sobre o início do relacionamento. "Faz alguns, meses. A gente começou a ficar em março, mas namorar mesmo um pouco depois", revelo a famosa.

Vitória Strada perde a paciência e grita com Mateus

A atriz Vitória Strada perdeu a paciência com seu amigo Mateus, que é sua dupla no BBB 25, e gritou com ele. Logo depois da formação do primeiro paredão da temporada, ela foi para o quarto e desabafou com seus amigos. Porém, ela foi interrompida pelo rapaz e gritou com ele.

Na conversa com Mateus, Camilla, Thamiris e Giovanna, Vitória desabafou após conseguir escapar do paredão graças à Prova Bate e Volta. "Eu estou muito nervosa, como qualquer um estaria. E eu tenho um problema que, às vezes, eu dou risada quando estou nervosa", disse ela.

Neste momento, ela foi interrompida por Mateus e se estressou com ele. "Deixa eu falar! Eu estou nervosa e você não deixa eu falar nunca. Estava nervosa, com o choro entalado. É muito à flor da pele isso aqui", desabafou.

