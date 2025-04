Ex-assistente de Silvio Santos, Roque tem quadro de saúde atualizado após alta

Gonçalo Roque, que esteve internado recentemente, surgiu em um novo vídeo após receber alta hospitalar: 'Aceitou gravar'

Ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024), Gonçalo Roque teve seu quadro de saúde atualizado na noite de segunda-feira, 31, após sua última internação. Por meio das redes sociais, a esposa do animador, Janilda Nogueira, compartilhou um vídeo do companheiro já em casa se recuperando.

Nos últimos dias, a mulher de Roque informou que ele não consegue mais andar sozinho e é alimentado por meio de uma sonda. Agora, depois receber alta hospitalar, Janilda falou sobre sua recuperação e revelou que o marido está 'mais animado'.

No registro publicado por ela nas redes sociais, Gonçalo Roque agradece o carinho do público. "Desde a saída do hospital, hoje é um dos dias que ele se sente mais animado e aceitou gravar para mandar aquele abraço para os fãs dele", escreveu Janilda Nogueira na legenda.

Em recente entrevista à colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', a esposa de Roque contou que o ex-assistente de palco nunca mais foi o mesmo após a morte de Silvio Santos. "Ele não quer mais assistir programas de auditório nem ver as fotos dele com o Silvio", disse ela.

"Desde que saiu do SBT e, principalmente, após a morte do Silvio, ele não é o mesmo, ficou muito debilitado. Tivemos que vender a casa e comprar outra porque ele só chorava", completou.

Homenagem para Silvio Santos

Silvio Santos, que acompanhou Roque em sua trajetória no SBT, morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1). Na época, o ex-assistente de palco do 'Homem do Baú' compartilhou fotos com o apresentador e escreveu uma sincera mensagem a ele. Confira:

"Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas.

Desde o início, lá nos anos 60, quando comecei a trabalhar ao lado dele, nunca imaginei que viveríamos tantas coisas juntos. Vi ele transformar a televisão brasileira, vi ele encantar gerações, e tive a honra de estar ao seu lado em cada momento. Silvio tinha essa luz, essa capacidade única de fazer todos se sentirem especiais, desde os colegas de trabalho até o público que o acompanhava em casa.

Hoje, o palco está mais vazio, o SBT perdeu seu brilho maior, e o Brasil, um dos seus maiores ícones. Mas, para mim, a perda é ainda maior. Perdi um irmão de vida. Vou sempre lembrar com carinho das brincadeiras, dos conselhos e de tudo que aprendi ao lado desse homem extraordinário.

Silvio, obrigado por tudo, toda a minha vida devo a você, seu exemplo e seu legado estarão sempre vivos em mim e em todos aqueles que tiveram o privilégio de te conhecer e trabalhar ao seu lado".

